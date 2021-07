Sciopero nazionale del trasporto aereo con presidio all’aeroporto di Linate

Sciopero nazionale del trasporto aereo, martedì 6 luglio: i lavoratori incroceranno le braccia per per 24 ore. In occasione dello sciopero, inoltre, i sindacati della Filt Cgil, Uiltrasporti ed Ugl TA hanno organizzato un presidio all’aeroporto di Milano Linate, piano arrivi zona parcheggio Ncc, dalle ore 10 alle 14.

I sindacati scendono in piazza per dire «No ai licenziamenti per tutto il settore» e richiedere un tavolo di crisi permanente sul trasporto aereo per la risoluzione delle crisi delle società di gestione aeroportuale, degli handlers, del catering e di tutti i vettori. «Chiediamo anche la definizione della clausola di sito di Linate e Malpensa in difesa dell’occupazione e dei diritti acquisiti – affermano i sindacati -. Intendiamo aprire vertenze aziendali per i personale di terra e di volo e chiediamo anche la rivisitazione del piano nazionale degli aeroporti. Va tutelata la salute, la sicurezza e vanno riconosciuti i lavori gravosi. È necessaria l’applicazione dell’art.203 del decreto rilancio sui minimi contrattuali e il rifinanziamento del fondo di solidarietà del trasporto aereo».