Scompare nelle acque del Maggiore, il corpo recuperato a 85 metri di profondità

È stato recuperato a una profondità di 85 metri il corpo del giovane portoghese scomparso nelle acque del lago Maggiore nel Locarnese lo scorso 11 luglio. Il corpo del giovane, che era residente in Val Leventina, è stato individuato a 520 metri dalla riva.

Per le operazioni di ricerca, particolarmente complesse a causa della profondità e rese difficoltose dalle condizioni meteo di questi giorni, è stata utilizzata dell’apparecchiatura specialistica, tra cui un sonar per il rilevamento del fondale e un robot per il recupero in questi specifici frangenti