Scritta contro Salvini sotto la sede Lega di Varese: “Noi vittime di campagne d’odio antileghiste”

“Nella piazza principale di una città come Varese compaiono testimonianze di inciviltà frutto di ignoranza e spirito anti-democratico. Purtroppo, questo è il risultato delle numerose campagne d’odio che la sinistra continua a portare avanti in Lombardia e in tutta Italia nel tentativo di guadagnare il consenso che ormai ha perso tra la gente. I risultati sono di questo tenore: scritte d’odio, senza senso, sui muri del centro storico”.

Così Cristiano Angioy Viglio, commissario cittadino della Lega di Varese, che commenta la scritta apparsa questa mattina in piazza del Podestà, vicino alla storica sede della Lega, in pieno centro storico.

“Vedete la scritta recita semplicemente ‘Salvini sciacallo’. E chi l’ha scritta probabilmente non saprebbe neanche giustificare perché l’abbia fatto”.