Sfilata di talenti al Salone Estense per le premiazioni sportive di Aci Varese

Quello attuale è un periodo magico per l’automobilismo sportivo della Provincia di Varese (e se siete lettori delle nostre pagine sportive lo avrete intuito da tempo). Il nostro territorio sta esprimendo infatti numerosi talenti nelle discipline motoristiche a quattro ruote, e la cerimonia annuale di consegna dei riconoscimenti per merito sportivo non ha fatto che confermare questa piacevole situazione.

Al Salone Estense c’è stato spazio per un numero davvero folto (e di alto livello) di piloti e navigatori tesserati per ACI Varese (alcuni, quindi, provengono da fuori ma sono affiliati qui) e premiati dai vertici della sezione provinciale dell’Automobil Club. Tra essi anche due campioni d’Italia assoluti in discipline di primissimo piano come Andrea Crugnola e Alessio Rovera, entrambi tricolori 2020, l’uno nel rally (vincitore dell’assoluto), l’altro nella velocità gran turismo su pista (trionfatore nella serie endurance). Con loro anche l’equipaggio impegnato a più riprese nel Mondiale Rally WRC, quello formato dal superveterano Mauro Miele e dal suo navigatore Luca Beltrame, e ancora Damiano De Tommaso (che lo scorso anno ha vinto la IRCup e ora è impegnato nel CIR) e Riccardo Pederzani chiamato a seguire le orme proprio di Crugnola e DDT nel campionato italiano junior, sempre di rally.

Ma il bello della serata “sportiva” di ACI Varese è anche vedere sfilare tanti altri nomi in grado di tenere alta la bandiera del territorio in diverse specialità e categorie. C’è il giovane kartista Alessandro Buran, gli specialisti di auto storiche come il binomio Dell’Acqua-Vicari, una lunga serie di rallysti ma anche l’applauso ad alcune scuderie che si distinguono da anni con il loro impegno (un esempio su tutti, la Scuderia del Girasole di Vergiate, anch’essa inserita tra i riconoscimenti).

«Questa sera -commenta Giuseppe Redaelli, Presidente di Aci Varese- abbiamo una premiazione molto diversa dal passato perchè non ci sono state le premiazioni nazionali, quindi abbiamo noi la fortuna di premiare due campioni italiani. Lo facciamo qui ai giardini estensi come omaggio che abbiamo voluto dare sia ai premiati che alla città di Varese». «Abbiamo deciso di premiare i piloti che si sono distinti in campionati nazionali -dice Sandro Tibiletti, Fiduciario Regionale dello Sport e Presidente Nazionale di tutti gli ufficiali di gara- perchè siamo una provincia che è per lo sport dell’automobile è molto importante. Daremo una medaglia anche agli ufficiali di gara perchè nonostante la pandemia siamo riusciti a fare lo stesso le competizioni e speriamo adesso di continuare».

Di seguito l’elenco completo dei premiati

Gian Ernesto Astori – Luca Beltrame – Nicolò Bertella – Roberto Bozano – Alessandro Buran – Davide Cagni – Moreno Cambiaghi – Lara Cerè – Andrea Crugnola – Kim Daldini – Massimo Dell’Acqua – Damiano De Tommaso – Massimiliano Gilardetti – Girasole Scuderia / Cupra Racing – La Superba Scuderia – Luca Marchesi – Matteo Marignan – Sara Micheletti – Mauro Miele – Riccardo Pederzani – Promoracing Team – Davide Rigoletto – Daniele Rocca – Silvia Rocchi – Alessio Rovera – Davide Tiziani –

Mary Vicari – Rubens Visconti – Rizziero Zigliani.