Si allenta la “morsa” dei cantieri a Varese: riaperto il doppio senso in via Maspero

Si è allentata con quattro giorni di anticipo la “morsa” dei cantieri a Giubiano, il popoloso quartiere di Varese dove hanno sede i due ospedali della città.

È stato infatti riaperto nella giornata del 6 luglio il doppio senso in via Maspero, che da lunedì 21 giugno era a senso unico dal centro verso l’ospedale del Ponte, più precisamente da piazzale Kennedy a via Leonardo da Vinci, e che doveva restarci fino al 10 luglio prossimo.

IL CANTIERE DI PIAZZALE KENNEDY PROCEDE, IN VIA CIMONE CONTINUA IL SENSO UNICO INVERTITO

Continua a perdurare invece nella zona il senso vietato in via Cimone, da via Maspero verso piazzale Kennedy.

Lì la viabilità resterà invertita rispetto alle abitudini precedenti ancora per un po’: a causare il cambio di viabilità è infatti il cantiere di piazzale Kennedy, che è in pieno svolgimento. Il centro anziani è ormai al primo piano, e si notano i primi lavori sulla piazza, che ospiterà la stazione dei bus, e un parcheggio più piccolo di prima ma alberato.

Per questo la piazza continua ad essere vietata alle auto e può essere attraversata solo dai pedoni che devono raggiungere il frequentato parcheggio a due euro al giorno di via Cimone o le vie Bainsizza e Monte Santo.

In ormai quasi totale isolamento l’unico locale aperto in piazza, il caffè Kennedy: ormai circondato dai cantieri e con la strada che si ferma davanti alla sua porta, è diventato una sorta di “isola” insieme alla biglietteria AVT e quel che resta del centro Isber, ormai trasferito quasi totalmente nella nuova prestigiosa clinica di via Sonzini: in piazzale Kennedy restano infatti solo il centro prelievi e il CUP.