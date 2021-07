Si asfalta viale Borri a Varese, i lavori verranno fatti di notte

Ricominciano i lavori di asfaltatura a Varese.

Più precisamente il 12 luglio inizieranno gli interventi di asfaltatura in via Tasso, tra Cartabbia e Capolago, e nell’importante strada di accesso alla città, viale Borri.

Si tratta, secondo quello che annuncia il comune di Varese, solo l’inizio di una serie di lavori di manutenzione straordinaria sulle strade

«I lavori saranno eseguiti in notturna – precisa l’assessore Andrea Civati – Queste prime asfaltature hanno un valore di circa 500mila euro. Gli altri lavori che porteremo avanti su altre strade saranno svolti durante il resto dell’estate per creare meno disagio possibile. Lo stesso obiettivo che viene portato avanti per le prime due vie, Tasso e Borri, in cui abbiamo scelto di asfaltare durante la notte».