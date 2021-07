Sindacati davanti a Palazzo Lombardia per chiedere la riforma della sanità

«Sanità in Lombardia: la riforma che vogliamo» è lo slogan del presidio unitario organizzato da Cgil, Cisl e Uil Lombardia per il prossimo martedì 13 luglio dalle 9.30 alle 11.30 a Palazzo Lombardia (ingresso N2).

«La pandemia da Covid-19 ha messo a nudo tutti i problemi del Servizio sociosanitario lombardo – affermano Cgil, Cisl e Uil Lombardia -. Oggi serve una buona riforma che usi in modo intelligente le maggiori risorse stanziate dallo Stato e dalla Unione Europea, correggendo scelte organizzative e di politica socio-sanitaria che in Lombardia hanno messo in difficoltà l’intero sistema sociosanitario impoverendolo di risorse economiche, tecnologiche e professionali e hanno determinato pesanti ricadute sui cittadini a partire dai più fragili e vulnerabili».

Il presidio del prossimo 13 luglio si inserisce quindi nel percorso avviato dai sindacati, in vista dell’approvazione della legge di modifica della l. 23/15, affinché vi sia un più efficace assetto di governance del sistema sociosanitario, un rafforzamento della medicina preventiva e della medicina territoriale, oltre che una valorizzazione delle personale e delle professioni del sistema socio-sanitario.

Al presidio interverranno i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Lombardia, Alessandro Pagano, Ugo Duci, Danilo Margaritella, e rappresentanti dei sindacati dei Pensionati, della Funzione Pubblica e dei Medici.