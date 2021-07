Sisa e Vito, gli inventori dell’October Grap: 50 anni insieme per celebrare la Veddasca

Chi è stato qualche volta in Veddasca, a mangiare da loro, li ha sicuramente sentiti borbottare: sono Sisa (Silvana) Gambacci e Vito Raineri, proprietari del Ristoro, in località Lago Delio nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca. Popolari per la tanto amata festa chiamata “October Grap” – che ogni autunno richiama nel nord della provincia tante persone in cerca di aria buona, polenta, musica folk e grappa servita in metri – sono entrambi ormai un’icona della Veddasca.

il Ristoro, in località Lago Delio

Chi li conosce, sa che sentirli borbottare fra loro è un must: spontanei e irruenti, talvolta si “beccano” sugli aspetti organizzativi del lavoro, ma in un attimo torna sempre il sereno fra le valli luinesi dove lavorano e vivono. Come si suol dire, “l’amore non è bello se non è litigarello” e fra un grappino e un ricordo in bianco e nero della Luino che fu, sono arrivati ad un importante traguardo: 50 anni di matrimonio.

“Com’eravano magri e belli 50 anni fa!” ha scritto Gambacci sui social, pubblicando la foto del suo matrimonio

Il ristoro, che d’estate è aperto tutte le sere, per residenti e villeggianti, ieri sera – il 5 luglio – è rimasto chiuso per una festa privata, che ha coinvolto i loro parenti più stretti, qualche amico fidato e soprattutto il figlio Mauro, con la moglie Noemi e le piccole Hilary e Ambra, le amate nipoti. Un bel festeggiamento per una coppia simpatica e colorita, che sa farsi apprezzare da chi cerca genuinità d’animo, oltre che un buon piatto e una bella vista sul lago Maggiore.

Tanti gli auguri ricevuti, insieme ai complimenti per il bel traguardo raggiunto: «Non solo parenti e amici, ma anche tanti clienti ci hanno scritto, congratulandosi con noi – ci confidano emozionati – tanto affetto ci commuove. Grazie davvero a tutti, a nostro figlio Mauro (che fu il vero inventore del nostro October Grap) e alla sua famiglia, a chi ci vuole bene e ci ha pensato, a chi ci ha regalato questo bel disegno di Federica Brotto con le nostre caricature, siamo belli eh?! – ci chiedono con fare allegro, pronti a ricominciare a spadellare e a servire grappa – dopo la pandemia c’è voglia di tornare a vivere e i clienti stanno arrivando. Noi siamo pronti, dopotutto, se ci siamo sopportati per ben 50 anni, perché dovremmo smettere?» ci chiedono sorridendo.

La caricatura con i volti di Sisa e Vito

In effetti, ci si aspetta di continuare a vederli al lavoro, borbottando e annuendo complici. Auguri dunque alla mamma e al papà dell’October Grap, cin cin!