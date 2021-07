Il Soccorso alpino in lutto per la scomparsa di Lorenzo Scandroglio: “Ora avanti con la stessa passione che ci metteva lui”

Il Soccorso alpino si stringe attorno ai famigliari di Lorenzo Scandroglio, mancato oggi dopo una lotta di due settimane in ospedale, dove era ricoverato da inizio luglio in seguito ad un gravissimo malore.

A ricordarlo sono i tanti soccorritori del servizio regionale piemontese che scrivono: “Alcuni addii non sono per sempre. Non sono la fine. Significano semplicemente: ci mancherai finchè non ci incontreremo di nuovo. Ci rivedremo oltre il ponte… buon viaggio, Lorenzo”.

Un ricordo al quale si unisce tutto il corpo nazionale con un messaggio: “L’abbraccio di tutto il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico alla famiglia e agli amici di Lorenzo, venuto a mancare troppo presto. A tutti gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte – CNSAS e a Cochise, il suo inseparabile cane da ricerca, un incoraggiamento a proseguire nelle attività di soccorso con la stessa passione e dedizione che ci metteva Lorenzo”.