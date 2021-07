Spostati da Linate a Malpensa, la Cub Trasporti contesta i trasferimenti

Da Linate a Malpensa, da Milano Est alla zona al confine tra la città metropolitana e la provincia di Varese: è il trasferimento comunicato nei giorni scorsi ad alcuni operai e addetti dell’handling di Milano Linate.

Il caso viene denunciato dal sindacato di base Cub Trasporti. «Nei giorni scorsi i lavoratori staff leasing Airport di Linate, senza nessuna preventiva comunicazione sull’argomento della convocazione, sono stati convocati dalla direzione Airport per le seguenti comunicazioni: da lunedì 5 luglio dovrai accettare il trasferimento a Malpensa, senza nessuna indennità di trasferta».

Il sindacato contesta non solo il trasferimento, ma anche il fatto che è imposto ai lavoratori più precari – quelli in staff leasing – e con lo spettro di un allontanamento dall’aeroporto.

Secondo la Cub il ricorso allo staff leasing finisce per «sostituire i lavoratori diretti di Airport che quindi faranno più Cassa Integrazione» e comprime i costi economici lasciando quelli sociali, con i lavoratori dell’handling costretti ad accettare il trasferimento «senza indennità di trasferta». A dimostrare che si tratta a tutti gli effetti di un trasferimento, il sindacato fa riferimento all’articolo 50 del contratto del lavoro somministrato, che definisce i termini della “proposta di lavoro congrua” lo spostamento in “un luogo distante non più di 50 Km o comunque raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici“. Condizione che mancherebbe ai lavoratori di Milano ed Est Milano trasferiti a Malpensa.