Spray urticante e bastone estensibile per la Polizia Locale di Varese

Il personale della Polizia Locale verrà dotato degli strumenti di autotutela consentiti dalla legge nazionale, regionale e dai regolamenti locali. Si tratta in particolare di spray urticante e bastone estensibile, due dispositivi che non vengono classificati come armi, ma per i quali verrà comunque reso necessario un percorso formativo obbligatorio di 18 ore, così come stabilito dalla Legge regionale, al termine del quale verrà rilasciato un attestato di idoneità che costituisce la condizione essenziale per il porto e per l’utilizzo..

Un’iniziativa che è stata concertata dalla Polizia Locale con l’assessorato competente: una proposta avanzata a partire dal 1 luglio e per la quale è stata informata da subito la Prefettura, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza urbana sia per il personale in servizio sia per i cittadini.

«La formazione del personale è la prerogativa fondamentale per poter utilizzare in modo idoneo gli strumenti di autotutela indicati dalle normative regionali e nazionali – dichiara il Comandante della Polizia Locale Matteo Ferrario – Un’iniziativa importante per la sicurezza degli agenti stessi oltre che della città”.

“La possibilità di avere dispositivi di dissuasione utilizzabili durante gli interventi in situazioni critiche è un passo avanti per la sicurezza del territorio – dichiara l’assessore alla Polizia Locale Raffaele Catalano – affinché il personale in servizio possa essere operativo tutelando al tempo stesso la propria e altrui incolumità”.

I due dispositivi sono consentiti dalle Leggi regionali 6/2015 e 5/2019, per le quali non vengono classificati come armi ed entrambi sono vincolati a un corso di formazione obbligatorio. Lo spray urticante in particolare sarà individuato tra i prodotti indicati dal Ministero dell’Interno con circolare del 6 dicembre 2011 , mentre il bastone estensibile sarà il modello Defence Systeme TACTIC580, che ha ottenuto le previste certificazioni.