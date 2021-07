Storica Federica Pellegrini: quinta finale olimpica nei 200 stile

Ha faticato in batteria, si è qualificata alle semifinali per un soffio ma poi ha dato il meglio di se stessa conquistando una storica finale olimpica. Federica Pellegrini, 33 anni tra pochi giorni, sarà la prima donna del nuoto a gareggiare in una finale – quella dei 200 stile libero – in cinque edizioni consecutive dei Giochi. (foto Giorgio Scala – DBM)

La “Divina” del nuoto azzurro esordì infatti 16enne ad Atene 2004 con una medaglia d’argento per poi vincere l’oro a Pechino (con record mondiale) ed entrare di nuovo tra le migliori sia a Londra – con un deludente 5° posto – sia a Rio quando sfiorò ancora il podio.

Ora Pellegrini, ormai prossima al ritiro, è stata autrice di una grande performance in semifinale nonostante dovesse nuotare da una corsia laterale, visto il tempo non brillante in batteria. L’atleta veneta però ha firmato il terzo tempo – 1’56″44 – nella propria gara (vinta dall’americana Ledecky) e nuoterà la finale con il settimo crono. Il migliore è quello dell’australiana Titmus con 1’54″82.

«Non trovo le parole – ha dichiara emozionata e commossa al termine della propria gara – Adesso sarà puro divertimento. Felice di esserci e di aver coronato un altro sogno».