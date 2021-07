Sul treno a vapore o in barca a vela, il weekend di Laveno Mombello è ricco di iniziative

Ricco programma per il primo fine settimana di luglio a Laveno Mombello. L’amministrazione comunale e diverse associazioni del territorio propongono iniziative dedicate a grandi e piccini, permettendo di vivere il paese del lungolago fino a Villa Frua. Come prima cosa, il weekend sarà caratterizzato dallo Slow Lake Festival, l’iniziativa che è iniziata venerdì scorso con l’inaugurazione dei campi sportivi all’Area Gaggetto e continua già da questa sera.

A Cerro, nel bel cortile del MIDEC – Museo Internazionale di Design Ceramico è in programma lo spettacolo teatrale “Gino Bartali, eroe silenzioso” della compagnia Luna e Gnac. L’ingresso è gratuito, prenotazione obbligatoria.

Sabato 3 luglio, sempre all’interno dello Slow Lake Festival è in programma la presentazione di percorsi escursionistici alla scoperta dei lavatoi storici del paese.

Sabato e domenica, invece è possibile navigare sul Lago Maggiore con speciali gite in barche d’epoca, organizzato con Associazione Barche d’Epoca Verbano.

Ci sarà la possibilità di salire su un Cutter Aurico, ovvero una replica fedele delle barche da lavoro d’altura del Nord Europa dell’inizio ‘900, i “gaff rigged cutters” (nello specifico un “Danske Jagdt Lumme Kutter”), robuste barche a chiglia lunga con armo Aurico fatte per affrontare i brutali Mari del Nord. – La gita dura due ore ed è per quattro persone. Ingresso gratuito, su prenotazione: https://barchedepoca-cutter.eventbrite.it.

Oppure si potrà salire sul Burchiello, la tipica imbarcazione del Lago Maggiore a fondo piatto, riservata alla pesca e al servizio. La gita dura due ore ed è per quattro persone. Ingresso gratuito, su prenotazione: https://barchedepoca-burchiello.eventbrite.it.

Durante la giornata si potrà quindi approfittare per visitare l’Officine dell’Acqua, il nuovo spazio appena inaugurato negli spazi dei vecchi magazzini delle Ferrovie Nord. Si potranno vedere barche d’epoca e nel fine settimana la mostra “Quilt Baltimora, rappresentare la natura con tessuto, ago e filo”. Verranno organizzate anche dimostrazioni e lezioni sulle varie tecniche di patchwork. – Ingresso libero, orari 10 e 30 – 14,00 – 18.00. – Leggi l’articolo

Domenica (4 luglio) a Laveno Mombello è previsto l’arrivo del “Laveno Express”, il treno storico a vapore. Con le sue atmosfere d’antan permette di trascorrere un giorno di turismo diverso e a ritmo lento. Per chi non sale in carrozza, resta comunque un’occasione unica per ammirare il suo fascino – Tutte le informazioni

Spazio alle camelie, dalle 18 di sabato, a Villa Frua. Il Festival Il Lago Cromatico fa tappa a Laveno Mombello e ospita Tiziano Genoni per una conferenza sulla camelia. Genoni, referente per la Lombardia della Società italiana della camelia, è conosciuto da molti come “il signore della camelia”.

Il programma di sabato prosegue, alle 20 con “Laveno incontra Dante”. Un’occasione per ammirare “Inferno 3000”, un arazzo di 50 metri quadrati tutto da scoprire e realizzato da DAMSS Art (Daniela Arnoldi e Marco Sarzi-Sartori). Ma sarà anche l’occasione per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante con la lettura di alcuni canti della Divina Commedia, accompagnata dalla proiezione di illustrazioni celebri del Poema dantesco e dalle note della “Dante Symphonie” di F. Liszt trascritte per viola da Simone Libralon, violinista e professore d’orchestra de “La Verdi”, Orchestra Sinfonica di Milano. L’evento sarà l’occasione per promuovere una raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana – Comitato del Medio Verbano.

Spazio alla musica anche nella giornata di domenica 4 luglio, alle ore 19 al MIDEC di Cerro di Laveno concerto dell’Ensamble Vida Y Canto. In scena l’insieme vocale “Vida y Canto”, un coro formato dal Maestro Marco Dusi nell’ottobre del 2019 a Laveno Mombello, al rientro del suo soggiorno ventennale in Cile. Il coro è composto da un gruppo scelto di circa 12 cantanti provenienti da diversi ambiti musicali di Milano che cantano a cappella musiche rinascimentali della penisola iberica e di autori del 900 sudamericano con testi di grandi poeti “colti” e popolari. Apre il concerto Giordana Zuffardi Valdivia che canta “corazón maldito”, canzone della cantautrice cilena Violeta Parra. A seguire il coro Vida y Canto, coordinato da Jean Mégier, eseguirà brani del folclore latino-americano e del Siglo de Oro spagnolo. A metà concerto, i madrigalisti del “Quintetto Imperfetto” propongono: Ecco mormorar l’onde di Claudio Monteverdi dal ll libro dei Madrigali. Si me llaman di Alonso Mudarra, Libro Tercero de Musica, España, Rinascimento.

Prenotazioni al numero telefonico 0332625555 oppure mail a biblioteca@comune.laveno.va.it