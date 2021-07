Super-reddito di cittadinanza per la Lombardia: “Togliamo i soldi ai politici e diamo ai poveri”

L’hanno ribattezzata efficacemente “Proposta Robin Hood”: «Togliere ai ricchi per dare ai poveri», dice il Consigliere regionale del M5S Lombardia Luigi Piccirillo, che ha presentato al Pirellone una proposta di legge per istituire il reddito di cittadinanza regionale in Lombardia, prendendo le risorse dal taglio degli stipendi dei rappresentanti politici della Giunta e del Consiglio Regionale.

«Il progetto di legge è finalizzato a potenziare il valido strumento nazionale, che non è legato al differente costo della vita regionale, con l’obiettivo di aggredire la piaga della povertà diffusa, e delle sue conseguenze sociali, valorizzando l’intervento nazionale nelle differenti realtà regionali. La misura che propongo si presenta come integrativa al reddito di cittadinanza, a compensazione del maggiore costo della vita rilevato da ISTAT per la Regione Lombardia. Va infatti realizzata una condizione di pari trattamento per tutti i cittadini e va risolta la distorsione per la quale chi si trova sotto la soglia di povertà in Lombardia ha comunque entrate troppo alte per accedere al reddito di cittadinanza».

A differenza del reddito di cittadinanza nazionale (ma in linea con lo spirito antipolitico dell’M5S originario), la proposta di Piccirillo prevede che lo strumento si “autofinanzi” grazie al taglio delle indennità – vale a dire degli stipendi – dei politici regionali

Quante risorse arriverebbero?

I consiglieri regionali sono 82, con un’indennità di 76mila euro annui, a cui si aggiungono tra 47 e 50mila euro di rimborso forfettario (qui il dettaglio 2017). Il preidente Attio Fontana prende 13.245 euro lordi al mese, appena sotto il massimo previsto dalla Legge. Totale? «L’importo complessivo del taglio è stato quantificato in circa 7,5 milioni di euro» dice Piccirillo.

Un aiuto ai lombardi, tagliando quello che l’esponente M5S ritiene comunque «un privilegio».