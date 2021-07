Superlavoro dei vigili del fuoco sotto al temporale, richiamato anche il personale fuori servizio

Allagamenti e alberi caduti. Anche nel tardo pomeriggio di martedì 13 luglio il maltempo è tornato a colpire con piogge intense e grandinate che hanno provocato diversi danni da nord a sud della provincia.

Alle 19 i vigili del fuoco stavano ancora operando incessantemente su tutto il territorio provinciale per rispondere alle decine di richieste, e per farvi fronte è stato richiamato anche il personale libero dal servizio.

Nella fase più acuto sono stati impegnati sessanta operatori con tredici squadre. Tra gli interventi più rilevanti si segnalano difficoltà di percorrenza sulla strada della Rasa nel comune di Varese, mentre nel comune di Marchirolo è in corso il soccorso di alcune persone bloccate in casa dall’acqua, stessa problematica nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca in frazione Garabbiolo.

Segnalazione per alberi pericolanti o caduti nei comuni di Besozzo via Milano, Varese Strada Provinciale 1, Vergiate via del Sempione, Malnate via dei Mulini, Travedona-Monate SS 629; danni d’acqua Varese via Magenta, Luino via Creva. Diverse richieste anche a Varese, Induno Olona, Marchirolo, Cugliate Fabiasco, Morazzone Malgesso.