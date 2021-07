Tante “frottole” con Ceresio Estate alla Corte di Bigogno

(foto di Alessandro Mazzini) – Domenica 18 luglio alle 19.00, presso la Corte di Bigogno ad Agra (Ch) e in caso di maltempo a Montagnola, in Sala Boccadoro, Ceresio Estate si fa “Ceresio Antico” per presentare “Tutte frottole!”.

Il concerto è a cura dell’ensemble Ring Around, composto dal classico quartetto vocale (soprano, contralto, tenore, baritono) accompagnato da liuto, viola da gamba, chitarrino e percussioni, strumenti che già nel proprio nome conservano un’atmosfera tipicamente rinascimentale.

La “frottola”, in campo musicale, è il genere predominante di canzone popolare italiana nel corso di tutto il XV secolo e degli inizi del XVI secolo.

Il maggior numero di frottole fu composto dal 1470 al 1530. Tra i più celebri compositori di frottole vi sono Bartolomeo Tromboncino e Marchetto Cara, dei quali in questo concerto verranno eseguite alcune opere.

Fin dal suo esordio (1993) l’ensemble Ring Around si è imposto per l’ottima fusione delle voci e la particolare capacità comunicativa.

Sarà affiancato a Ceresio Estate dal liutista Giuliano Lucini, specialista dello strumento, esperto in letteratura liutistica rinascimentale e barocca e nell’accompagnamento alle voci su liuto rinascimentale, liuto barocco e tiorba.

Entrata gratuita. Posti limitati, obbligo di prenotazione online.

Informazioni e prenotazioni: www.ceresioestate.ch

Il concerto è promosso dall’Ente Turistico del Luganese con il contributo del Comune di Collina d’Oro.