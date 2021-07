Tanti eventi nel nome di Arturo Ferrarin: Induno Olona celebra il pilota del raid Roma-Tokyo

Proseguono a Induno Olona le iniziative per il Centenario del Raid Roma-Tokyo di Arturo Ferrarin, compiuto tra il 14 febbraio ed il 31 maggio 1920, e rinviate nel 2021 a causa della pandemia.

In particolare in occasione dell’80 anniversario della morte del pilota thienese, indunese di adozione, avvenuta il 18 luglio 1941 durante il collaudo di un prototipo da caccia del Centro Sperimentale di Guidonia, sono in programma una serie di eventi che inizieranno oggi, mercoledì 14 lulgio, e proseguiranno fino a domenica 18.

Gli eventi sono promossi dall’Amministrazione comunale di Induno Olona, in collaborazione con i famigliari discendenti di Arturo Ferrarin, il figlio Carlo ed il nipote Eugenio, la Proloco di Induno, l’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Varese, l’Associazione ASIMOF (Associazione Italiana Modelli Fedeli), l’artista Jessica Cappellari, Ercole Oleotti ed il Gruppo Artistico Zer’Art.

Il primo appuntamento è in programma questa sera, mercoledì 14 luglio alle 21 in Sala Bergamaschi, dove si terrà la conferenza “Il mio volo Roma-Tokio, un viaggio nel viaggio” un omaggio artistico di Jessica Cappellari ad Arturo Ferrarin, in cui Jessica descrive la genesi ed il significato dell’opera “S.V.A.9” dedicata all’impresa di Arturo Ferrarin, ispirata dalla descrizione che il pilota fa del suo stesso aereo (definito come una libellula) e dell’installazione Il Moro, soprannome dato a Ferrarin, in onore di questo origami simbolico, costituita da 100 libellule (origami modulari in carta) in ricordo del Centenario.

Sabato 17 luglio alle 10.30 sempre in Sala Bergamaschi è in programma l’naugurazione della mostra “Il volo Roma Tokyo”, che rimarrà allestita sino a domenica 25 luglio. La mostra, di carattere storico e artistico, raccoglie una sorprendente collezione di Ercole Oleotti, un viaggio tra disegni, stampe, fotografie di velivoli che solcarono i cieli nel periodo dell’impresa di Ferrarin, materiale fotografico inedito della Famiglia Ferrarin, un modello fedele di SVA 9 (Savoia, Verduzio, Ansaldo) realizzato dall’ingegner Carlo Martegani oltre all’opera S.V.A.9 e all’installazione Il Moro di Jessica Cappellari.

A tema anche il film “Porco Rosso” di Hayao Miyazaki, che sarà proiettato alle 21 di sabato 17 luglio alla Corte Riva, all’interno della Rassegna Esterno Notte di Filmstudio 90 con un’introduzione di Renata Ballerio. L’anime del famoso regista giapponese è un omaggio alla storia dell’aviazione italiana, uno dei pochi film d’animazione giapponese ambientati nel nostro Paese in cui compare come personaggio Arturo Ferrarin, amico di vecchia data del protagonista “Porco Rosso”, che tenta di convincere a rientrare nella Regia Aeronautica pur di salvarlo dalla polizia fascista.

Domenica 18 luglio alle 10 al cimitero di Induno Olona si terrà la cerimonia commemorativa per gli 80 anni della morte di Arturo Ferrarin presso la cappella di famiglia, alla presenza dei familiari e delle sezioni territoriali dell’associazione Arma Aeronautica.

A seguire, alle 11 in Sala Bergamaschi la conferenza “100 anni del Raid Roma Tokyo” tenuta dall’ingegner Carlo Martegani, progettista e costruttore di riproduzioni di aeromodelli, appassionato in particolare di drovolanti, che parlerà dell’impresa di Ferrarin e della storia dell’aeronautica varesina.

Nel corso della settimana sino a domenica 18/07 sarà possibile visitare l’opera “Cuore, Desiderio, Impresa” realizzata dal Gruppo Artistico Zer’Art dedicata all’impresa di Arturo Ferrarin esposta alla Fabbrica Zer’Art. Presso il laboratorio artistico e spazio espositivo di via Solari è inoltre esposta la mostra a tema dantesco “Il nostro Dante… interpretazioni artistiche dell’universo dantesco: pittura, scultura, fotografia”. L’opera e la mostra sono visitabili su prenotazione al n. 348-2942369.

Qui la locandina degli eventi