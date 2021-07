Tanti mostri e una fame da lupi, insaziabile

Buongiorno piccoli lettori come state?

Oggi ho scelto per voi due libri che vorrete avere per forza nella vostra biblioteca personale.

Lupo Grigio è di buon umore

Il primo è una prima lettura, è edito da Harper Collins e si intitola Lupo Grigio è di buon umore.

Lupo Grigio si sveglia, è contento. Ha fame e cerca di mangiarsi un ariete, un maialino, una pecora e un cavallo ma finirà la giornata e alla sera Lupo Grigio non è riuscito a saziare il suo appetito. Perché?

Non vi resta che leggere questa storia divertente.

Lupo Grigio è di buon umore

di Bizouerne e Badel,

Harper Collins Italia editore – € 8.50

La grande enciclopedia dei mostri

Il secondo è un altro albo illustrato e stavolta si parla di mostri!

Una vera enciclopedia mostruosa. Scritta da Laki Moreno, edita per Errekappa edizioni, il volume è frutto di uno studio minuzioso e accurato: dal Mostro dei Calzini al Troll, dal Fantasma al Kraken: per voi che amate le creature spaventose è un capolavoro!