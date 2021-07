Fa tappa nel Varesotto il donatore di sangue Avis che sta correndo da Trieste ad Aosta

Fa tappa nel Varesotto il 7 e 8 luglio il ”cammino da Trieste ad Aosta con l’Avis” di Maurizio Grandi: ecco come fare per incontrare il camminatore che sta portando i colori del dono del sangue da est a ovest in un percorso che testimonia il valore di un gesto semplice ma importantissimo, quello di donare il sangue.

Il primo appuntamento è a Varese per il 7 luglio alle ore 14,30 all’inizio della via Sacra delle Cappelle, per salire fino in cima al Sacro Monte con il protagonista di questa impresa; il secondo appuntamento è il giorno seguente – 8 luglio – a Laveno verso le 11.30 – 12 nei pressi dell’Imbarcadero.

Protagonista di questa impresa è Maurizio Grandi, donatore 62enne di Carugate, partito domenica 14 giugno da Trieste con l’obiettivo di arrivare ad Aosta in 34 tappe sensibilizzando all’importante gesto della donazione del sangue e testimoniandolo con la sua presenza.

Nella prima tappa, al Sacro Monte, Maurizio troverà una delegazione di Avis Provinciale Varese ad accoglierlo: ma simpatizzati e donatori sono i benvenuti a questo appuntamento in cui non solo far sentire tutto il calore avisino targato Varese, ma anche percorrere (per chi lo vorrà) un pezzetto di strada insieme, salendo insieme a lui la via delle Cappelle che tanto simboleggia il nostro territorio. In alternativa lo si potrà incontrare direttamente in cima, alla statua del Mosè verso le 15.

Il giorno dopo, 8 luglio, Maurizio Grandi sarà in un altro luogo simbolo del nostro territorio, a Laveno Mombello, per prendere il traghetto e da lì accorciare ancora la distanza verso la meta finale. A Laveno ad accoglierlo ci sarà una rappresentanza dell’Avis “Verbano Orientale”: Avis Medio Verbano, Avis Luino, Avis Angera Taino.

L’arrivo alla tappa finale, cioè ad Aosta, è previsto per il 16 luglio: sulle sue gambe ci saranno 900 chilometri percorsi e nei suoi ricordi tutti gli amici di Avis che lo avranno accolto lungo il tragitto, a testimonianza di un valore che unisce e permette di condividere l’ideale della solidarietà.