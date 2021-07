Temporale s’abbatte sulla provincia, tetto “vola” in strada a Gallarate

Pioggia e vento si sono abbattuti questa mattina, domenica 25 luglio, poco prima delle 11 sul Gallaratese. In città il vento ha toccato i 58 chilometri orari al suolo, come segnala la stazione del Centro Meteo Lombardo installata a Cajello; con ogni probabilità in quota le raffiche hanno raggiunto velocità ben superiori, intorno ai 100 all’ora.

Ma il forte temporale ha investito tutta la provincia: le raffiche di vento hanno causato danni, soprattutto proprio nel quartiere Caiello di Gallarate: in via Ortella, vicino alle scuole, un tetto è volato in strada finendo sulle auto parcheggiate (la foto è tratta dal gruppo facebook Sei di Gallarate se)

Sul posto una squadra con un’autopompa e un’autoscala ha rimosso la parte di copertura pericolante e ha messo in sicurezza l’area. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco sono poi intervenuti in altre zone della città per rimuovere alberi caduti sulla strada.