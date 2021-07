Tokyo 2020, Castiglioni e Martinenghi conquistano la finale con le staffette

Esordio olimpico per Arianna Castiglioni, che oggi – venerdì 30 luglio – è scesa in vasca con la staffetta 4×100 femminile per la parte a rana, conquistando l’accesso alla finale . La squadra azzurra, completata da Marghetita Panziera (dorso), Elena Di Liddo (farfalla) e Federica Pellegrini (stile libero) conclude al secondo posto con 3’55″79 (nuovo record italiano) dietro all’Australia la batteria e si è qualificata con il quarto tempo complessivo.

Ottima la prova di Castiglioni che parte al quarto posto e termina la sua frazione in seconda piazza chiudendo i 100 metri a rana con il crono di 1’05″26. Finale femminile in programma domenica 1 agosto alle 11.15 giapponesi (4.15 in Italia).

A pochi minuti di distanza ha gareggiato anche Nicolò Martinenghi con la 4×100 maschile. Anche per i maschi è arrivata la qualificazione alla finale, anche se i ragazzi Azzurri hanno vinto bene la loro batteria (3’30″02).

Martinenghi ha nuotato la frazione a rana (57″94), completando la prova a squadre con Thomas Ceccon (dorso), Federico Burdisso (farfalla) e Alessandro Miressi (stile libero). La staffetta italiana si presenterà alla finale, in programma domenica 1 agosto alle 11.36 in Giappone (4.36 italiane), con il primo tempo assoluto.

Alla luce dei risultati nelle batterie, entrambe le selezioni Azzurre possono ambire a chiudere in bellezza l’Olimpiade andando a medaglia. Appuntamento a domenica.