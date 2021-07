Tokyo 2020, Jacobs fa il nuovo record italiano dei 100 metri. Bene anche Tortu

Buone indicazioni per i due alfieri azzurri che alle Olimpiadi di Tokyo 2020 affronteranno i 100 metri piani di atletica leggera.

Nelle batterie che si sono svolte sabato 31 luglio, Marcell Jacobs è andato velocissimo, siglando il nuovo record italiano con 9.94. Qualificazione alle semifinali in tasca e una conferma dell’ottimo stato di forma del poliziotto nato a El Paso.

Anche l’altro azzurro in gara, Filippo Tortu, è andato bene e si è qualificato per il prossimo turno. L’atleta delle Fiamme Gialle è arrivato quarto nella sua batteria ma ha comunque staccato il pass per il turno successivo con il tempo di 10.10.

Le semifinali si terranno nella serata giapponese di domenica 1 agosto, le 12.30 circa in Italia