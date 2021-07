Tokyo 2020, l’Italia del basket batte la Nigeria e va ai quarti

È stata una gara dura, più complicata di quanto il risultato finale 80-71 possa dire. Ma l’Italia ha lottato, stretto i denti e soprattutto non si è demoralizzata quando il pallone non ne voleva sapere di entrare.

L’ItalBasket nell’ultimo quarto, dopo che i due parziali centrali erano stati a favore della Nigeria, ha ritrovato lucidità in attacco e solidità in difesa (solo 7 punti concessi negli ultimo 10′), riuscendo a ribaltare anche dal massimo vantaggio degli africani (56-64 a inizio ultimo quarto), per conquistare una vittoria che significa qualificazione ai quarti di finale.