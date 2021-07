Tokyo 2020, Martinenghi a un soffio dal podio con la staffetta mista. Bronzo Quadarella

Non è bastato il record italiano (3’39”28) alla staffetta mista italiana per centrare il podio nella finale che si è svolta nella notte, con le medaglie rimaste lontane solo 33 centesimi. Un super Thomas Ceccon (52”23 sotto al record italiano ma non omologabile nella mixed), Nicolò Martinenghi (57”73), Elena Di Liddo (56”62) e Federica Pellegrini (52”70) nuotano in maniera superba, si mettono alle spalle gli Stati Uniti, vice campioni del mondo, quinti in 3’40”58 e aggiornano il primato italiano che era valso il bronzo agli Europei di Budapest. L’oro è dei britannici che vincono con il record del mondo in 3’37”58; l’argento è della Cina in 3’38”86 e il bronzo dell’Australia. (foto Giorgio Scala – Federnuoto.it)

Per Martinenghi l’ultimo appuntamento per mettersi al collo un’altra medaglia olimpica sarà nella notte di domenica (ore 4,36 italiane) con la staffetta 4×100 mista maschile. Il commento del campione di Azzate: «Nessuno si aspettava di nuotare in questa maniera. La prima frazione di Thomas è stata eccezionale e ci ha trascinato. Più di questo non potevamo: abbiamo dato tutto, meglio di così era difficile. È una staffetta nuova che può solo crescere».

Chi invece può sorridere è Simona Quadarella, che nella finale degli 800 stile libero è riuscita a conquistare il bronzo, chiudendo con 8’18”35 dietro alla statunitense Katy Ledecky e all’australiana Ariarne Titmus.

E una medaglia di bronzo è arrivata anche in Canton Ticino, grazie a Noè Ponti che ha conquistato il terzo posto nella finale dei 100 farfalla conquistando un risultato insperato e anche per questo ancora più bello.