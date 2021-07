Tokyo 2020, prima storica medaglia dal pugilato femminile: Irma Testa è bronzo

Ha regalato grandi emozioni, è stata una delle migliori italiane in gara in queste Olimpiadi di Tokyo 2020 e alla fine tornerà a casa con una medaglia di bronzo al collo, la prima di sempre per il pugilato nazionale al femminile.

Irma Testa ha perso la semifinale 57 Kg contro la Campionessa del mondo 2019, la filippina Nesthy Petecio, conquistando comunque il terzo posto sul podio olimpico.

È stata una semifinale molto equilibrata nella quale l’italiana ha combattuto con grande orgoglio ma non è riuscita a sopravanzare l’avversaria.

L’Azzurra tornerà in Italia, insieme al suo storico Bronzo, il prossimo 4 agosto.