Torna il cinema all’aperto gratuito a Venegono, con “Smetto quando voglio”

Torna il cinema all’aperto gratuito a Venegono Superiore: sabato 31 luglio è in progrmma la proiezione di “Smetto quando voglio”, di Sidney Sibilia.

La trama: sette brillanti cervelli, laureati nelle discipline più complesse ma ormai senza lavoro, hanno un’idea geniale per sconfiggere la (loro) crisi.

L’appuntamento è per sabato, alle 21, al Castello dei Comboniani, in via Alle Missioni 12.

L’iniziativa è promossa dai circoli Acli di Venegono Superiore e Inferiore, dal Comune e dai Comboniani: anche questo evento rientra nelle manifestazioni che omaggiano i cento anni di presenza comboniana a Venegono Superiore.