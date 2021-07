Torna l’estate al galoppo di Varese: 16 riunioni alle “Bettole”

Si comincia questo sabato – 3 luglio – per proseguire con due riunioni settimanali sino al 31 agosto, con diversi appuntamenti clou distribuiti in due mesi di gara. L’ippodromo delle Bettole garantirà anche quest’anno una estate all’insegna del galoppo, dribblando le difficoltà “momentanee” causate dal Covid-19 (mille spettatori il numero massimo per ogni serata) e quelle croniche di un movimento costretto ogni anno a ristrettezze, attriti interni e rapporti complicati.

Un panorama nel quale Varese resta una certezza: «Qui abbiamo numeri migliori rispetto a Milano per quanto riguarda cavalli ospitati e allenatori al lavoro perché garantiamo loro un’accoglienza attenta e servizi di alto livello. Abbiamo investito tanto tra l’ippodromo e il centro di allenamento di Castelverde che sta rifiorendo e nonostante ciò le remunerazioni vanno altrove» spiega un agguerrito Guido Borghi, presidente storico della “Varesina” che non risparmia parecchie stoccate al capoluogo di regione e alla sua organizzazione ippica.

L’altro attacco di Borghi riguarda gli errori di programmazione sul calendario nazionale «che mettono in difficoltà le agenzie ippiche e di conseguenza il mondo delle scommesse che regge il nostro sistema. Finalmente, dopo anni, abbiamo trovato un sottosegretario governativo (Francesco Battistoni ndr) che è intenzionato a riportare l’ippica italiana ai fasti di un tempo». Sottosegretario che è atteso a Varese per l’appuntamento più importante della stagione di corse a livello sportivo, il Criterium dedicato a Virginio Curti, confermato nel novero delle Listed Race e in calendario sabato 31 luglio.

«Arriverà il giorno precedente, avremo il tempo di fargli visitare le nostre strutture e di ricordargli che è necessario sostenere movimenti come quello di Varese, dove il centro di allenamento garantisce occupazione ma anche futuro per gli allevamenti italiani che nonostante tutto continuano a produrre cavalli che si rivelano campioni a livello mondiale. Il mio è un grido di dolore: è necessario uscire da questo momento tragico perché in Italia sta terminando la competenza e la cultura di quello che è il mondo ippico a causa di alcuni funzionari che creano problemi».

Se nel 2020 le Bettole avevano garantito una stagione nonostante la piena emergenza Covid, quest’anno la “Varesina” prova a rilanciare e a mettere in calendario anche qualche piccolo evento conviviale e spettacolare accanto alle corse. Alcune riunioni prenderanno il via alle 18,30 («per venire incontro alle agenzie per cui le notturne sono un problema») ma gli appuntamenti clou saranno allestiti in serata.

Alla presentazione ha preso parte il sindaco Davide Galimberti, anche perché il comune è proprietario dell’ippodromo poi gestito dalla SVICC. «Grazie al mondo dell’ippica e alla Varesina per l’estate che ogni anno regala alla città. Tanti fin da ragazzini amano trascorrere qui parte della stagione estiva, in un luogo di incontro e di sport – ha detto Galimberti – Mi unisco alle sollecitazioni di Borghi riguardo la programmazione: per garantire la prosecuzione di attività importanti – per indotto e tessuto economico oltre che per lo sport – e quindi sottolineo l’appello verso il ministero perché ci sia maggiore attenzione ai programmi, anche visto il particolare momento storico. A Varese il Comune ha investito molto nella riqualificazione dell’impantistica sportiva, e l’ippodromo è proprio uno di quegli impianti che vorremmo potenziare. Ricevere risorse sarebbe utile proprio per sostenere questo percorso e aiutare l’ippodromo come centro di sport, spettacolo e intrattenimento».

IL RISVOLTO BENEFICO

Negli anni scorsi la “Varesina” si è legata alla onlus “Africa Mission” che nei mesi scorsi ha portato a termine una missione benefica importante in Uganda. La costruzione di un pozzo per l’acqua potabile in una zona particolarmente arida che dipendeva da autobotti costrette a viaggiare per centinaia di chilometri. «Un grande pozzo che serve per 2.600 persone e anche le carceri locali» ha spiegato il referente della onlus, Castelli. Anche quest’anno quindi una corsa sarà dedicata ad “Africa Mission”: accadrà il 17 agosto con il “Premio don Vittorione”.