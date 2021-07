A Tradate consegnate le medaglie di anzianità a sette volontari della Croce Rossa

Sabato 3 luglio presso la sede di Tradate della Croce Rossa Italiana, che insieme a Gazzada Schianno fa parte del Comitato di Varese, si è svolta la cerimonia per la consegna delle Medaglie di Anzianità a sette volontari del Comitato.

Maurizio Amicarelli, Luigi Moriggi e Ivan Pianura hanno raggiunto il venticinquesimo anno di attività, mentre Irene Bressan, Andrea Colombo, Alessandro Colletto e Alberto Rusconi sono al quindicesimo anno di impegno in Croce Rossa.

Negli attestati consegnati si concentrano tanti anni di impegni, sacrifici, dedizione, ma anche soddisfazioni, emozioni, e la consapevolezza di essere parte di un movimento internazionale che volge lo sguardo fisso verso chi ha bisogno. Diventare volontario della Croce Rossa è una scelta che ti cambia la vita, la migliora, ti insegna costantemente l’attenzione verso l’altro.

«Le medaglie consegnate rappresentano un importante simbolo di riconoscimento per i colleghi che hanno scelto da tanti anni, giorno dopo giorno, di dedicarsi agli altri, a coloro che hanno necessità di soccorso, di ascolto, di sostegno e vicinanza – ha detto Angelo Michele Bianchi, presidente del Comitato territoriale – Intraprendere il percorso per diventare volontario è il primo passo, scegliere di rimanere per tanti anni è un cammino che insegna impegno, spirito di gruppo, capacità di adattamento. Grazie a questi colleghi e amici, che sono un esempio soprattutto per i più giovani, per continuare insieme ad essere parte di un’associazione che non può fermarsi mai: la Croce Rossa».

«Siamo orgogliosi e fieri che il nostro Comitato e nello specifico la sede di Tradate, possa contare questi traguardi importanti – ha aggiunto Cinzia Pozzi, referente della sede di Tradate – Risultati che si aggiungono a una lunga lista di volontari storici, che speriamo siano di stimolo per i più giovani affinché possano intraprendere questo percorso».

Chi desidera sostenere il Comitato di Varese, Tradate, Gazzada della Croce Rossa Italiana può farlo donando attraverso il seguente Iban: Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese: IT 62 R 02008 10800 000106027389