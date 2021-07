Tre nuove bici all’Infopoint di Sesto Calende per pedalare lungo il Ticino

All’ufficio di Informazione Turistica sul lungofiume Sesto Calende sono arrivate tre nuove biciclette a noleggio per esplorare le bellezze del Ticino, proprio dove il fiume s’incontra con il Lago Maggiore.

All’infopoint di Viale Italia hanno fatto comparsa le nuove biciclette – per noleggio a pagamento –ben suddivise per soddisfare ogni esigenza: una da uomo (equipaggiata con un comodo seggiolino per i più piccoli), una da donna e una mountain bike pensata per i più giovani.

Le “new entry” andranno così ad affiancare la già presente Hug Bike, la speciale bici che ne permette l’uso anche a persone con autismo ed altre disabilità intellettive, il cui gratuito noleggio è assicurato grazie alla donazione della Onlus Amici di Tommy e Cecilia.

Un’ulteriore possibilità, anche a chi ne è sprovvisto, di godersi una passeggiata in bicicletta lungo il Fiume Ticino, passando per l’HUB della storica Diga del Panperduto e proseguendo verso il Canali Villoresi. Storicamente infatti, Sesto Calende viene considerata ‘La Porta del Lago Maggiore‘, punto di partenza (o di arrivo) di quella che è la Via del Marmo del Duomo di Milano che raggiungeva, su capaci barconi fluviali, la Capitale Meneghina grazie ai corsi d’acqua Percorsi, semplici e pianeggianti per un tuffo nel Parco del Ticino, nuovamente percorribili grazie alle biciclette rese disponibili dallo sportello nel pieno centro di Sesto Calende,.

Per celebrare l’arrivo delle nuove bike è prevista per il prossimo Sabato 10 luglio, alle 17:00, una informale cerimonia di inaugurazione alla presenza delle amministrazione comunale sestese e dell’ospite Mario Favini, campione del ciclismo estremo che prepara le gare su lunghissime distanze sulle montagne intorno al Lago Maggiore. Nel ‘mirino’ di Favini ora c’è l’UltrApuane (a Lucca dove sono previsti 600km per 11000 metri di dislivello) ma il ‘sogno nel cassetto’ rimane la TransAm Bike Race, la gara di ultracycling più lunga al mondo con 6800km (un coast to coast negli USA).

A fargli da compagnia saranno i colori e gli atleti del Velo Club Sestese, l’associazione di ciclisti amatoriali capace di unire gli appassionati di ciclismo e mountain bike di Sesto Calende. «A loro va il merito di aver creato il percorso VCS che si snoda tra le colline di Sesto Calende e Taino – sottolinea la Pro Sesto Calende, che naturalmente sarà presente all’inaugurazione -. È quello della Gran Fondo (importante loro evento) ma riferimento (costantemente mantenuto e tracciato) anche per centinaia di appassionati di trekking, running e ciclocross».

Per informazioni in merito al noleggio delle Bike contattare: 0331 919874 – infopoint@prosestocalende.it