Il trio del pianista Michele Fazio in concerto domenica 18 luglio a Gorla Maggiore

È la Puglia, con alcuni dei suoi musicisti più rappresentativi, la grande protagonista di tre dei dieci concerti della nuova stagione di JAZZaltro, la manifestazione che dal 2010 promuove le musiche del mondo, dal jazz al folk, dal blues al tango, dalla world music allo swing, coinvolgendo artisti di primo piano della scena italiana e internazionale, lungo l’asse della Strada del Sempione e del fiume Olona, in provincia di Varese.

Fino a mercoledì 21 luglio, infatti, i riflettori saranno puntati sull’Alma Trio di Vito Di Modugno, Guido Di Leone e Mimmo Campanale e sul gruppo del pianista e compositore Michele Fazio. I tre appuntamenti sono stati organizzati con il contributo di Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale e per la promozione della musica pugliese (e dei suoi esponenti) in Italia e all’estero.

Domenica 18 luglio il pianismo melodico di Michele Fazio

Un altro fuoriclasse pugliese del jazz tricolore è il pianista e compositore Michele Fazio, originario di Grumo Appula (Bari), che si esibirà in trio, con Giorgio Vendola al contrabbasso e Mimmo Campanale alla batteria, domenica 18 luglio a Gorla Maggiore (ore 21, ingresso libero, prenotazione obbligatoria): Fazio, autore delle colonne sonore dei film di Sergio Rubini, presenterà “Free”, il suo ultimo album, che brilla per il forte impatto lirico e melodico, la bellezza degli arrangiamenti e delle composizioni e l’eleganza del tocco pianistico.

Mercoledì a Borsano

Mercoledì 21 luglio, in una corte privata di Borsano/Busto Arsizio (ore 21, ingresso 10 euro, prenotazione obbligatoria), il trio di Michele Fazio si esibirà di nuovo, ma questa volta con due ospiti d’eccezione, ovvero la violinista e cantante Aska Kaneko e il contrabbassista Carlos “El Tero” Buschini. Fazio e i suoi musicisti saranno i protagonisti del secondo set della serata, dopo il live della pianista Simona Premazzi, bustocca di nascita ma da anni di stanza a New York.

Il resto del programma

La dodicesima edizione di JAZZaltro prevede altri due appuntamenti entro la fine del mese: venerdì 23 luglio (ore 21, ingresso 15 euro), il MA*GA di Gallarate ospiterà la Treves Blues Band, cioè Fabio Treves (voce e armonica), Alex “Kid” Gariazzo (chitarra e voce), Gabriele “Gab D” Dellepiane (basso) e Massimo Serra (batteria). Fondata nel 1974, la Treves Blues Band è una delle formazioni storiche della scena italiana e Fabio Treves è uno dei suoi esponenti più noti. Con i suoi musicisti e la sua inseparabile armonica, “il puma di Lambrate” ha viaggiato in lungo e in largo per l’Italia e per il mondo, tenendo alta la bandiera del blues italiano. I suoi concerti sono un viaggio nella storia di questa musica, dai primi canti di lavoro al blues elettrico di Chicago fino alle sonorità più moderne.

L’ultimo concerto di luglio avrà luogo sabato 25 luglio all’Approdo Calipolis di Fagnano Olona, quando saranno di scena Carlos Forero Cumbia Poder feat. Massimo Valentini (ore 21.30, ingresso libero, prenotazione obbligatoria). Carlos Forero è un interprete autentico della musica sudamericana: originario di Bogotà, ha vissuto a lungo tra Colombia, Ecuador, Perù e Argentina, suonando nei locali, nelle strade e sugli autobus di mezza America Latina. Residente da alcuni anni Italia, entra a far parte del collettivo Del Barrio, dove conosce i futuri musicisti (il pianista argentino Andrés Langer e il polistrumentista Marco Zanotti) di Cumbia Poder, il suo nuovo progetto solista. La sua voce calda e profonda ci trasporta in una terra ideale dove la musica popolare arriva dal cuore fino alle viscere. Quella di Forero è musica per ballare, un mix di cumbia, vallenato, son e huayno delle Ande, che porta con sé riflessi di Africa, di jazz e di milonga argentina.

Dopo la pausa di agosto, JAZZaltro ripartirà venerdì 3 settembre a Olgiate Olona con “Naviganti e sognatori”, il progetto di Luca Falomi (chitarra), Alessandro Turchet (contrabbasso) e Max Trabucco (batteria e percussioni).

Domenica 18 luglio, piazza Martiri della Libertà, Gorla Maggiore, ore 21, ingresso libero, prenotazione obbligatoria

Michele Fazio Trio

Michele Fazio (pianoforte), Giorgio Vendola (contrabbasso), Mimmo Campanale (batteria)

Mercoledì 21 luglio, Busto Arsizio, corte privata, via Pavia 24, ore 21, ingresso 10 euro, prenotazione obbligatoria

Primo set: Simona Premazzi piano solo

Simona Premazzi (pianoforte)

Secondo set: Michele Fazio Trio feat. Buschini & Kaneko

Michele Fazio (pianoforte), Giorgio Vendola (contrabbasso), Mimmo Campanale (batteria), Aska Kaneko (violino, voce), Carlos “El Tero” Buschini (basso, contrabbasso)

Venerdì 23 luglio, anfiteatro del Museo MA*Ga, via Egidio De Magri 1, Gallarate, ore 21, ingresso 15 euro

Treves Blues Band

Fabio Treves (armonica, voce), Alex “Kid” Gariazzo (chitarra, voce), Gabriele “Gab D” Dellepiane (basso), Massimo Serra (batteria)

In caso di maltempo, il concerto si svolgerà presso il Teatro Condominio Vittorio Gassman.

Domenica 25 luglio, Approdo Calipolis, Fagnano Olona, via C. Colombo 80, ore 21.30, ingresso libero, prenotazione obbligatoria

Carlos Forero Cumbia Poder feat. Massimo Valentini

Carlos Forero (voce solista, chitarra), Massimo Valentini (sassofoni, voce), Andrés Langer (pianoforte, synth), Marco Zanotti (batteria, percussioni)

Venerdì 3 settembre, Giardino degli Alpini, Olgiate Olona, ore 21, ingresso libero, prenotazione obbligatoria

Naviganti e sognatori

Luca Falomi (chitarra), Alessandro Turchet (contrabbasso), Max Trabucco (batteria e percussioni)

