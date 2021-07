Tris dell’Osa Saronno all’assalto degli Europei under 20 di Tallin

I saronnesi Edoardo Luraschi, Giorgia Marcomin e il cairatese Filippo Cappelletti, tutti in forza alla OSA Saronno, sono partiti stamattina (martedì 13 luglio) da Malpensa alla volta di Tallin, per rappresentare l’Italia ai campionati Europei Under 20.

Luraschi sarà impegnato nei 100 metri piani e nella staffetta 4×100, Cappelletti nei 200 e nella staffetta 4×100, Marcomin nei 100 metri ostacoli. I due ragazzi si sono classificati primo e terzo agli italiani di Grosseto e hanno trionfato nella staffetta, mentre Giorgia ha raggiunto il podio nazionale.

A salutare i ragazzi in aeroporto, naturalmente, tanti parenti e allenatori.

In particolare, Edoardo Luraschi è stato accompagnato dalla mamma Cristina Galli, anch’essa con qualche presenza in maglia azzurra e che si è laureata questo fine settimana campionessa regionale nei 100 metri piani, categoria Senior 45, sempre per i colori della OSA Saronno. Una tradizione di famiglia che speriamo possa essere di buon auspicio per tutta la spedizione saronnese a Tallin.

Le gare saranno trasmesse in diretta su RaiSport a partire dalle 9.30 di giovedì 15 luglio.