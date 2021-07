Turismo, cultura e sport ricetta per la ripartenza: la Camera di commercio li finanzia con 120mila euro

Sessantamila per eventi di sport e turismo, altrettanti per eventi culturali di richiamo per il turismo: sono questi i bandi stanziati dalla Camera di Commercio di Varese per sostenere le principali realtà del settore in grado di richiamare visitatori – magari per più notti – in provincia di Varese. In totale hanno beneficiato dei bandi 27 eventi, in parte già svolti e in parte pronti ad animare il resto dell’estate varesina.

TURISMO E SPORT: 60MILA EURO PER 19 EVENTI

Camera di Commercio, nell’ambito della nuova edizione del bando “Turismo e Sport”, ha stanziato 60mila euro per contributi che possono giungere fino a 9mila euro a favore di 19 eventi nelle varie discipline sportive praticabili sul territorio varesino: si va dal ciclismo e la mountain bike al canottaggio fino al nuoto sui laghi, il deltaplano, il rally, il running e lo sport senza barriere.

«Nel 2019 ottennero fondi gli organizzatori di 25 eventi sportivi con ricadute turistiche, capaci di generare oltre 17mila pernottamenti – ha commentato il presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi Quest’anno, nella stagione della ripartenza, l’obiettivo è di ritornare a stimolare lo sviluppo di eventi e manifestazioni in grado di generare un indotto significativo, a beneficio del sistema economico varesino».

Del resto, gli studi concordano nel ritenere che il settore delle attività sportive – e il turismo ad esso collegato – nel suo complesso produce il 2% del PIL dell’Unione Europea mentre l’occupazione generata è di 7,3 milioni di unità, pari al 3,5% di quella totale. A livello mondiale, si stima che il settore generi un fatturato superiore agli 800 milioni di dollari annui.

«Cifre che, oltretutto – continua Lunghi – sembrano destinate a crescere nel momento in cui, superata l’allerta sanitaria, c’è sempre più voglia di condurre attività sportiva collegata all’“active & Green”. I dati Isnart, centro studi sul turismo delle Camere di Commercio, ci dicono che già lo scorso anno è quasi raddoppiato il numero degli italiani che fanno sport in vacanza: dal 18% dell’estate 2019 al 32% del 2020. Notevole anche l’incremento nelle vendite di biciclette, ben due milioni nel solo 2020. Vendite che coincidono con un aumento di oltre il 27% degli spostamenti sulle due ruote in Italia a partire dal primo lockdown».

Tra i vincitori del bando, ci sono eventi già consumati che hanno portato, in quest’estate post lockdown, già un numero considerevole di pernottamenti in provincia: il record è del festival dei Giovani a Schiranna, che ha portato fino a 25mila pernottamenti. Ma non sono di poco conto i 1700 pernottamenti portati dal rally dei laghi, e gli 800 portati dalle tappe mondiali di ciclismo femminile che si sono svolti ancora in pieno lockdown e senza alcuna possibilità di pubblico o sostenitori.

I vincitori del bando sport e turismo

Organizzatore Evento Date Africa e Sport ODV Corri con Samia – Lago di Comabbio Run 6 giugno Cycling Sport Promotion ASD Trofeo Binda 21 marzo Velo Club Sommese ASD Campionati Italiani Master – Trofeo “Secondo Mona” 13 giugno Fondazione Giacomo Ascoli Onlus Traversata per la Vita 13 giugno Soc. Ciclistica Alfredo Binda SSDRL 100° Tre Valli Varesine – UCI PROSeries 5 ottobre Soc. Ciclistica Carnaghese ASD 49° Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese 28 agosto Soc. Ciclistica Alfredo Binda SSDRL 5° Gran Fondo Tre Valli Varesine UCI World Series 2-3 ottobre Sport Senza Barriere ASD Sport Senza Barriere 16 giugno e 5 settembre Canottieri Corgeno ASD Campionati Italiani Master 26-27 giugno Soc. Canottieri Varese ASD Festival dei Giovani – Gian Antonio Romanini 2-4 luglio ASD I Glaciali Italian Open Water Tour Challange 20 giugno e 11 luglio ASD Rally dei Laghi 29° Rally dei Laghi 27-28 febbraio ASD 100% Anima Trail Vertikal Sass de Ferr 25 settembre Delta Calub Laveno ASD 33° Trofeo Valerio Albrizio 4-6 giugno ACAO ASD Qualifying Gran Prix 19-26 giugno ACAO ASD E3Glide 28 agosto-3 settembre ASD Canottieri Gavirate Regata Internazionale Pararowing 4-6 giugno ASD Canottieri Gavirate Meeting Nazionale Società, Master e Universitari 8-9 maggio Valceresio Bike ASD Valceresio Bike XCO – TOP CLASS Regionale 2 maggio

LA CULTURA CHE CREA TURISMO: 60MILA EURO PER OTTO EVENTI

E’ stata pubblicata anche la graduatoria dell’analogo bando riservato al mondo del “Turismo Culturale”: i 60mila euro previsti vanno a supporto di 8 manifestazioni di arte, teatro, letteratura, cinema e sviluppo di idee per un massimo di 10mila euro ciascuna.

«Eventi quali mostre, festival letterari e rassegne teatrali – riprende Lunghi – in grado di attrarre la partecipazione di un pubblico extra varesino, sempre nel pieno rispetto delle normative legate alla situazione sanitaria. Di particolare rilievo, nell’indicazione delle manifestazioni da sostenere, la scelta di privilegiare quelle che si svolgono od offrono richiami a luoghi di interesse turistico e promuovono l’immagine della nostra provincia attraverso media non esclusivamente locali».

Intanto, l’analisi dell’Ufficio Studi e Statistica di Camera di Commercio – elaborata su fonte Unioncamere/Fondazione Symbola e pubblicata sul portale www.osserva-varese.it – ci dice sono oltre 3.500 le imprese varesine direttamente collegate alle attività culturali e creative, il 5,2% del totale delle aziende attive sul nostro territorio. «Questo sottolinea il rilievo di un settore che può utilmente contribuire all’attrattività di Varese e il suo territorio, con indubbie ricadute positive sul sistema economico e, quindi, anche sul piano occupazionale».

Tra le realtà vincitrici presenti, quella del TedX Varese, del MaGa con la sua mostra degli impressionisti, di villa Panza con la nuova mostra in presenza dopo la pandemia e del Varese Estense Festival: realtà che smuovono un un importante numero di persone (Per il TedX sono state 600 in un weekend) e attraggono visitatori anche da lontano (Per Villa Panza sono tornati visitatori dall’estero, come Belgio e Germania) e in ogni caso da Fuori provincia (Per la mostra degli impressionisti al MaGa anche dal Piemonte e dal comasco) e che stanno riportando in provincia quella che era un’eccellenza perduta dal 1800 (Il Varese Estense Festival, con il festival operistico all’aperto).