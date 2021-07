Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

Se sei interessato a qualcuna delle esperienze riportate più sotto, invia subito il tuo Curriculum al Centro per l’Impiego di riferimento come indicato in ciascun annuncio.

Le offerte seguenti sono datate 16 LUGLIO 2021

L’elenco completo:

GORLA MAGGIORE: ASSISTENTE DI TESSITURA

Azienda del settore tessile di Gorla Maggiore cerca 1 ASSISTENTE DI TESSITURA. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE aver maturato ESPERIENZA nella CONDUZIONE DELLA MACCHINA DA TESSITURA, CARICO E REGOLAZIONI DEI TELAI, CONOSCENZA MACCHINE JACQUARD; utilizzo degli strumenti informatici; patente B. Si offre: contratto a tempo indeterminato pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30 ASSUNZIONE prevista per il mese di SETTEMBRE 2021. (Rif. 8953)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: GIARDINIERE/A

Azienda di manutenzione verde di Fagnano Olona cerca 1 GIARDINIERE/A. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione e nel settore; esperienza nella potatura di piante e siepi; buon utilizzo delle specifiche attrezzature; patente B; disponibilità a trasferte. Si offre orario a tempo pieno 8.00/12.00 – 14.00/18.00 e contratto a tempo determinato di 3 mesi rinnovabile. (Rif. 8952)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: IMPIEGATA/O

Azienda del settore metalmeccanico di Bienate di Magnago cerca 1 IMPIEGATA/O. Requisiti richiesti: esperienza in fatturazione elettronica; trasmissione ordini e preventivi; trasmissione F24 Fisconline; eseguire bonifici, RI-BA, avvisi di pagamento; contatti clienti/fornitori; gestione mail e telefonate; conoscenza di Word, Excel, piattaforma web, fattura elettronica, on banking, Fisconline. Si offre: contratto a tempo indeterminato part-time 08.30-12.30. (Rif. 8941)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: ADDETTO/A PULIZIE E ESPOSIZIONE DIFFERENZIATA

Impresa di pulizie di Olgiate Olona (VA) cerca 1 ADDETTO/A PULIZIE E ESPOSIZIONE DIFFERENZIATA. Requisiti richiesti: preferibile esperienza; residenza in zona azienda; licenza media; patente B; automunito/a; disponibile nei festivi. Si offre contratto a tempo determinato con trasformazione in indeterminato. Orario part time nella fascia 15:00-21:30. (Rif. 8922)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: ADDETTA/O PULIZIE CONDOMINI E UFFICI

Impresa di pulizie di Olgiate Olona (VA) cerca 1 ADDETTA/O PULIZIE CONDOMINI E UFFICI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza; residenza in zona azienda; licenza media; patente B; automunito/a; disponibile nei festivi. Si offre contratto a tempo determinato con trasformazione in indeterminato. Orario part time nella fascia 6:00-19:00 con turni di 4/6 ore. (Rif. 8921)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: TRAFILATORE/TRICE TURNISTA

Azienda del settore gomma plastica cerca 1 TRAFILATORE/TRICE TURNISTA che si occuperà della produzione di profilati plastici su impianti di estrusione: alimentazione impianto, controllo e confezionamento del prodotto finito. Requisiti richiesti: competenze tecniche e meccaniche; capacità logico matematiche (buone capacità di calcolo, misurazione ecc.); disponibilità al lavoro su 3 turni; preferibile esperienza nella mansione e nel settore. Si offre: orario di lavoro a tempo pieno su 3 turni da 8 ore e contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 8912)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/A COMMERCIALE – AIUTO MAGAZZINO

Azienda di marketing – accessori packaging di Castellanza cerca 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/A COMMERCIALE – AIUTO MAGAZZINO. Requisiti richiesti: è preferibile un minimo di esperienza nella mansione; residenza preferibile nelle vicinanze di Castellanza; diploma; conoscenza di Office, gestionale aziendale ed un programma di grafica; ottima conoscenza della lingua inglese; patente B e disponibilità agli spostamenti con l’auto aziendale e guida furgone. Si offre: contratto da concordare ed orario di lavoro di 30 ore settimanali, da settembre l’orario di lavoro sarà a tempo pieno. (Rif. 8906)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTI/E ALLA SALDATURA MATERIE PLASTICHE

Azienda del settore gomma plastica di Busto Arsizio cerca 2 ADDETTI/E ALLA SALDATURA MATERIE PLASTICHE che si occuperanno della saldatura, con cannello ad aria calda, di lastre di materiale plastico per assemblare manufatti a disegno con affiancamento di operatori specializzati. Requisiti richiesti: scuola secondaria di 1° grado o titolo inerente alla mansione; abilità nel lavoro manuale; preferibile esperienza nella mansione; preferibile capacità di lettura del disegno tecnico; preferibile residenza a Busto Arsizio o zone limitrofe; disponibilità a trasferte; patente B. Si offre: orario di lavoro a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.30/17.30 e contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. 8902)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O PART TIME

Azienda di commercio di articoli sanitari di Busto Arsizio cerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O PART TIME che si occuperà di prima nota, banche e cassa, fatture acquisto vendita, gestione pratiche cessione credito. Requisiti richiesti: diploma inerente alla mansione; indispensabile esperienza nella mansione; conoscenza di Word, Excel e Danea; preferibile residenza a Busto Arsizio o in zone limitrofe. Si offre orario di lavoro part-time da definire e contratto a tempo determinato di 12 mesi. (Rif. 8893)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: APPRENDISTI/E ADDETTI/E ALLA COSTRUZIONE DI PALLETS

Azienda di produzione di imballaggi di Fagnano Olona cerca 2 APPRENDISTI/E ADDETTI/E ALLA COSTRUZIONE DI PALLETS che si occuperanno della costruzione, della riparazione e dello smistamento di bancali in legno. Requisiti richiesti: età compatibile con l’apprendistato; preferibile patente B; preferibile residenza in zone limitrofe, se non in possesso di patente. Si offre orario a tempo pieno e contratto di apprendistato. (Rif. 8877)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TURNANTE RICEVIMENTO

Hotel nei pressi di Busto Arsizio cerca 1 TURNANTE RICEVIMENTO che si occuperà di ricevimento clienti, check in e check out, assistenza clienti, emissioni conti e prenotazioni. Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di 2° grado; preferibile esperienza nella mansione e nel settore; preferibile residenza in zone limitrofe; patente B; conoscenza del pacchetto Office e dei gestionali hotel; buona conoscenza della lingua inglese; disponibilità a brevi trasferte territoriali verso hotel partner. Si offre: orario a tempo pieno su turni 7.00/15.00 – 15.00/23.00 – 23.00/7.00 e contratto a tempo determinato di 3 mesi rinnovabile o contratto di apprendistato, se compatibile con età. (Rif. 8873)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MURATORE/TRICE FINITO/A

Azienda edile di Busto Arsizio cerca 1 MURATORE/TRICE FINITO/A. Requisiti richiesti: è indispensabile aver maturato esperienza nella mansione e nel settore; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di 6 mesi con orario di lavoro a tempo pieno. L’azienda valuta anche eventuale operaio specializzato. (Rif. 8868)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Azienda del settore metalmeccanico di Magnago cerca 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE. Requisiti richiesti: esperienza in segreteria generale (archivio, smistamento chiamate, mail…) e commerciale (emissione DDT clienti, controllo e presa in carico degli ordini clienti, verifica e aggiornamento listini prezzi clienti/fornitori, controllo e aggiornamento privacy e sicurezza sul lavoro, smaltimento rifiuti e compilazione registri e MUD, gestione e archivio medicina del lavoro dipendenti); provenienza dallo stesso settore; diploma; attestati relativi a corsi sulla sicurezza; utilizzo degli strumenti informatici; discreta conoscenza della lingua inglese; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di proroga ed orario di lavoro a tempo pieno. Si valuta anche eventuale apprendistato. (Rif. 8865)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SAN VITTORE OLONA: APPRENDISTA OPERAIO/A TESSILE

Tessitura di San Vittore Olona cerca 1 APPRENDISTA OPERAIO/A TESSILE per la conduzione della macchina da tessitura, avvio e chiusura per la lavorazione della pezza su telai Acqua, Pinza, Aria. Requisiti richiesti: è preferibile il diploma di Perito Tessile o titolo equivalente. Si offre: orario di lavoro a tempo pieno su turni. (Rif. 8861)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: SOVRAINTENDENTE ALLACCIO DI SISTEMI FOTOVOLTAICI

Società del settore informatico/telecomunicazioni di Busto Arsizio cerca SOVRAINTENDENTE ALLACCIO DI SISTEMI FOTOVOLTAICI per sopralluogo in città della regione di residenza e regioni limitrofe per sovraintendere operatori Enel nella fase di allaccio di impianti fotovoltaici istallati da società EON. Requisiti richiesti: diploma ad indirizzo tecnico preferibilmente in ambito elettrico/elettronico; utilizzo degli strumenti informatici; discreta conoscenza della lingua inglese; residenza preferibilmente in provincia di Varese oppure zone limitrofe; patente B; disponibilità alle trasferte. Si offre: contratto da concordare ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.00-17.00 – Si tratta di lavoro di controllo ed è prevista la formazione. Il lavoro consiste essenzialmente nello spostarsi in auto tra i vari siti. (Rif. 8830)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ELETTRICISTA

Impresa artigiana di Busto Arsizio cerca 1 ELETTRICISTA. Requisiti richiesti: è indispensabile l’aver maturato pluriennale esperienza in installazione, cablaggio, manutenzione e riparazione di impianti e quadri elettrici, civili ed industriali, fotovoltaici e Tv-sat, citofoni, impianti domotici, infilaggio cavi, tubazioni; è preferibile essere in possesso di titolo di studio inerente la mansione; utilizzo degli strumenti informatici; preferibile residenza nelle immediate vicinanze di Busto Arsizio; patente B. Si offre: contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.00-17.00. (Rif. 8827)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: AUTISTA PATENTE KB (TAXI E NCC)

Ditta settore trasporti di Olgiate Olona cerca 1 AUTISTA PATENTE KB (TAXI E NCC). Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE PATENTE KB; indispensabile iscrizione al RUOLO CONDUCENTI; è preferibile un minimo di esperienza nella mansione; è preferibile la residenza nelle immediate vicinanze di Busto Arsizio; discreta conoscenza della lingua inglese; disponibilità alle trasferte ed alla flessibilità oraria. Si offre: contratto a tempo determinato 6 mesi con possibilità di rinnovo e successiva trasformazione ed orario di lavoro da concordare. (Rif. 8807)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

LEGNANO: IMPIEGATA/O TECNICA/O IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Studio di consulenza del lavoro ed ente formativo di Legnano cerca 1 IMPIEGATA/O TECNICA/O IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO che si occuperà di gestire le iscrizioni ai corsi, preparare i registri, rilasciare gli attestati, stilare preventivi e occuparsi della gestione documentale, ecc. Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di secondo grado; buona conoscenza del D.L 81/08; esperienza nella mansione presso un Centro Formativo o uno studio di consulenza in materia di sicurezza sul luogo di lavoro; buona conoscenza del pacchetto Office e padronanza nell’uso del PC; buone capacità relazionali e di gestione dei clienti; preferibile residenza in zone limitrofe a Legnano; patente B. Si offre: orario di lavoro part time 9.00/13.00 con possibilità di full time e contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi, prorogabile. (Rif. 8802)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: CONFEZIONISTE/I COSTUMI DA BAGNO

Azienda di abbigliamento di Fagnano Olona cerca 2 CONFEZIONISTE/I COSTUMI DA BAGNO. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione e nel settore; buon utilizzo delle macchine da cucire. Si offre orario a tempo pieno 8.30/12.30 – 13.30/17.30 e contratto di lavoro a tempo indeterminato. (Rif. 8796)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: PROTOTIPISTE/I CAMPIONARISTE/I COSTUMI DA BAGNO

Azienda di abbigliamento di Fagnano Olona cerca 2 PROTOTIPISTE/I CAMPIONARISTE/I COSTUMI DA BAGNO. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione e nel settore; autonomia nella realizzazione del primo capo prototipo. Si offre orario a tempo pieno 8.30/12.00 – 13.30/17.30 e contratto di lavoro a tempo indeterminato. (Rif. 8795)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: GOMMISTA

Officina di Olgiate Olona cerca 1 GOMMISTA per sostituzione pneumatici. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; patente B; preferibile residenza in zone limitrofe. Si offre: contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato (si valuta possibilità di apprendistato se compatibile con età). Orario di lavoro a tempo pieno: 9.00/12.00 – 14.00/19.00. (Rif. 8792)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: MECCANICO/A AUTO

Officina di Olgiate Olona cerca 1 MECCANICO/A AUTO per sostituzione freni, tagliandi auto multimarche e cambio gomme. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; preferibile titolo inerente alla mansione; patente B; preferibile residenza in zone limitrofe. Si offre: contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato (si valuta possibilità di apprendistato se compatibile con età). Orario di lavoro a tempo pieno dalle 9.00/12.00 – 14.00/19.00. (Rif. 8791)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: GEOMETRA O ARCHITETTO/A

Impresa edile di Busto Arsizio cerca 1 GEOMETRA O ARCHITETTO/A per la gestione di pratiche comunali, preventivi e cantieri. Requisiti richiesti: titolo inerente alla mansione; conoscenza del programma CAD; patente B. Si offre orario di lavoro a tempo pieno 8.00/12.00 – 15.00/19.00 e contratto a tempo indeterminato. (Rif. 8789)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: POSATORI/TRICI DI RASANTI E SILICATI

Impresa edile di Busto Arsizio cerca 5 POSATORI/TRICI DI RASANTI E SILICATI. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione e nel settore; patente B. Si offre orario a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.00/17.00 e contratto a tempo indeterminato. (Rif. 8788)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: POSATORI/TRICI DI CAPPOTTI TERMICI

Impresa edile di Busto Arsizio cerca POSATORI/TRICI DI CAPPOTTI TERMICI. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione e nel settore; patente B. Si offre orario a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.00/17.00 e contratto a tempo indeterminato. (Rif. 8786)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: INFERMIERI/E

Azienda del settore sanitario assistenziale di Busto Arsizio cerca 5 INFERMIERI/E. Requisiti richiesti: è preferibile essere in possesso di un minimo di esperienza; laurea in Infermieristica; iscrizione all’ordine delle professioni infermieristiche. Si offre: contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno su turni. ASSUNZIONE IMMEDIATA. (Rif. 8783)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: BUYER

Azienda del settore commerciale di prodotti industriali di Castellanza cerca 1 BUYER che si occuperà della ricerca di prodotti alle migliori condizioni per clienti prevalentemente esteri, della presentazione dell’offerta e della gestione dell’ordine di acquisto. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nel settore e nella mansione; diploma di scuola secondaria superiore o laurea triennale; conoscenza del pacchetto Office, dei browser Internet e della posta elettronica; buona conoscenza della lingua inglese. Si offre orario a tempo pieno 9.00/12.00 – 14.30/19.00 e contratto a tempo indeterminato. (Rif. 8751)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: TIROCINI come OPERATORI/TRICI DI VENDITA.

Azienda di vendita all’ingrosso di Castellanza offre la possibilità di svolgere 5 TIROCINI come OPERATORI/TRICI DI VENDITA. I/le tirocinanti apprenderanno a condurre le principali operazioni di vendita, a fornire indicazioni tecnico commerciali alla clientela, allestire i banchi di vendita della merce. Requisiti richiesti: qualifica professionale o diploma di scuola secondaria di 2° grado; buona conoscenza del PC, di Excel e Outlook; discreta conoscenza della lingua inglese; patente B e automunito/a. Si offre: orario a tempo pieno da strutturarsi da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00 e tirocinio di 6 mesi. E’ prevista indennità di partecipazione e offerta disponibilità di mensa. (Rif. 8918)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINIO come INSTALLATORE/TRICE MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A

Azienda di commercio macchinari per l’industria tessile di Busto Arsizio offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come INSTALLATORE/TRICE MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A. Il/la tirocinante avrà la possibilità di acquisire competenze nella manutenzione/installazione di macchine, nella predisposizione di ordini e preventivi, nella compilazione di schede tecniche. Requisiti richiesti: diploma di perito meccanico; età compatibile con l’apprendistato; ottima conoscenza del pacchetto Office e della posta elettronica; buona conoscenza della lingua inglese; preferibile conoscenza della lingua tedesca; disponibilità a trasferte in accompagnamento al tutor aziendale; patente B. Si offre tirocinio di 6 mesi e orario a tempo pieno 8.30/12.30 – 14.00/18.00 da lunedì a venerdì. E’ prevista indennità di partecipazione. (Rif. 8913)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: TIROCINIO come MECCANICO/A DI BICICLETTE

Azienda di fabbricazione e montaggio biciclette offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come MECCANICO/A DI BICICLETTE. Il/la tirocinante imparerà a montare e assemblare componenti di biciclette. Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di 1° grado; età compatibile con l’apprendistato; patente B e automunito/a. Si offre tirocinio di 6 mesi e orario a tempo pieno da lunedì a venerdì 8.00/12.00 – 13.00/17.00. E’ prevista indennità di partecipazione. (Rif. 8838)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINIO NEODIPLOMATO/NEOLAUREATO con titolo ad indirizzo INFORMATICO

Società di Servizi di Busto Arsizio per ufficio sistemi informativi offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO della durata di 6 mesi a NEODIPLOMATO oppure NEOLAUREATO con titolo ad indirizzo INFORMATICO con conoscenza di base in ambito IT. La risorsa sarà coinvolta nelle seguenti attività: helpdesk continuativo di 1° e 2° livello rivolto al personale degli uffici aziendali; partecipazione all’avvio e gestione di nuovi progetti inerenti l’informatizzazione aziendale; gestione pratiche relative a consistenze in essere (telefonia fissa e mobile, impianti gestione presenze, videosorveglianza e allarme, manutenzione hardware e software, networking); manutenzione ordinaria di impianti di allarme e videosorveglianza; altri. Si richiede: disponibilità alle trasferte in accompagnamento al tutor; ottima conoscenza degli strumenti informatici; patente B. Si offre il seguente orario di lavoro: da lunedì a giovedì: 08.30-12.30/14.00-18.00, venerdì: 08.30-12.30. E’ previsto un premio tirocinio. (Rif. 8800)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: AUTISTA MEZZI PESANTI

Azienda di Lonate Pozzolo operante nel settore logistica/spedizioni cerca 1 AUTISTA MEZZI PESANTI. La risorsa dovrà viaggiare ed avere quindi disponibilità agli spostamenti sul territorio nazionale ed estero. Requisiti richiesti: patente E e CQC; esperienza in aziende che operano nel campo dei trasporti eccezionali; dotazione di tachigrafo. Si offre contratto a tempo pieno determinato di 6 mesi con possibilità di proroga o trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 8944)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

ARSAGO SEPRIO: FALEGNAME

Azienda operante nel settore del legno vicinanze Arsago Seprio cerca 1 FALEGNAME. La risorsa si occuperà delle lavorazioni di base: serramenti, porte, mobili. Requisiti richiesti: breve esperienza nel settore; residenza nelle vicinanze dell’azienda. Si offre contratto tempo pieno e determinato di 6 mesi rinnovabile. (Rif. 8943)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: OPERATORE/TRICE MECCANICO/A

Officina meccanica di Lonate Pozzolo cerca 1 OPERATORE/TRICE MECCANICO/A. La risorsa si occuperà delle attività di base di un’officina: maschiatura, foratura, tracciamento. Requisiti richiesti: conoscenza disegno tecnico; uso del trapano e preferibile qualifica professionale come operatore macchine utensili. Si offre contratto a tempo pieno determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 8942)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASSANO MAGNAGO: MAGAZZINIERE/A MULETTISTA

Azienda vicinanze Cassano Magnago e operante nel settore trasporti/logistica cerca 1 MAGAZZINIERE/A MULETTISTA. La risorsa svolgerà attività di carico scarico merci con uso del muletto. Requisiti richiesti: patentino muletto; residenza limitrofa; patente B. Si offre contratto a tempo pieno determinato di 4 mesi con possibilità di proroga. (Rif. 8940)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: RICAMATORE/TRICE MULTITESTE

Azienda tessile di Gallarate cerca 1 RICAMATORE/TRICE MULTITESTE. La risorsa cercata conosce il funzionamento delle macchine multiteste e le varie tecniche di ricamo laser, cornely, paillettes. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nel settore; preferibile conoscenza macchina Tajima. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroga e finalizzato al tempo indeterminato. (Rif. 8939)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

ISPRA: AIUTO CUOCO/A

Azienda turistica vicinanze Ispra cerca 1 AIUTO CUOCO/A. La risorsa affiancherà lo chef nelle preparazioni dall’antipasto al dolce, nelle pulizie della cucina e nella redazione dei menu. Requisiti richiesti: breve esperienza medesima mansione; diploma alberghiero; patente B. Si offre contratto a tempo determinato per 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 8937)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

ISPRA: CAMERIERA/E AI PIANI

Azienda turistica vicinanze Ispra, cerca 1 CAMERIERA/E AI PIANI. La risorsa si occuperà della pulizia e del riassetto delle camere e delle zone comuni (hall, bagni, magazzino biancheria e sala ristorante). Si richiede breve esperienza nella mansione. Si offre contratto part-time la mattina con possibilità di proroga e/o trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 8936)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: CONTABILE

Azienda del settore trasporti/logistica cerca 1 CONTABILE. La risorsa si occuperà della gestione dei pagamenti e dei contatti con le banche, prima nota, contabilità ordinaria e semplificata, emissione Riba. Si richiede esperienza nella mansione; diploma di Ragioneria o Laurea in Economia ed equipollenti. Buon utilizzo del pacchetto Office e buona conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato per 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 8925)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: AUTISTA-MAGAZZINIERE/A

Azienda settore commerciale/siderurgico di Lonate Pozzolo cerca un AUTISTA-MAGAZZINIERE/A. La risorsa alternerà l’attività di magazzino e scarico merci con quella di autista trasportatore/trice. Si richiede pertanto breve esperienza nella mansione e il possesso della patente C+CQC. Si offre contratto a tempo pieno determinato di 6 mesi con finalità di assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 8917)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: POSATORE/TRICE INFISSI/VETRATE

Impresa di Gallarate cerca 1 POSATORE/TRICE INFISSI/VETRATE. La risorsa si occuperà in affiancamento della posa in opera di infissi, vetrate e facciate. Si richiede minima esperienza nella medesima posizione; patente B. Si offre contratto a tempo pieno determinato per tre mesi con possibilità di proroga e assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 8915)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: INSERVIENTE ADDETTA/O ALLE PULIZIE

Azienda del settore socio sanitario assistenziale cerca 1 INSERVIENTE ADDETTA/O ALLE PULIZIE. La risorsa si occuperà principalmente di pulizia e sanificazione degli ambienti. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella medesima mansione; patente B; residenza Gallarate e zone limitrofe. Si offre contratto a tempo determinato per 7 mesi. (Rif. 8905)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SVIZZERA (Canton Ticino): ADDETTI/E AL MAGAZZINO

Per azienda cliente del Canton Ticino operante nel settore logistico selezioniamo ADDETTI/E AL MAGAZZINO. Le risorse dovranno occuparsi di attività di prelievo e movimentazione merce, imballaggio e confezionamento. Si richiede esperienza nella stessa mansione; disponibilità a spostarsi nei diversi depositi del Canton Ticino; patente B. Si offre una assunzione a tempo pieno determinato su turni diurni. (Rif. 8886)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VERGIATE: CAMERIERA/E AI PIANI

Albergo nelle vicinanze di Vergiate cerca 1 CAMERIERA/E AI PIANI. La risorsa dovrà occuparsi della pulizia delle camere e degli spazi comuni. Si richiede esperienza nella stessa mansione; patente B. Si offre un lavoro part time a tempo determinato. (Rif. 8870)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: CUCITRICE/TORE MACCHINA PIANA

Azienda del settore abbigliamento abiti da sposa nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 CUCITRICE/TORE MACCHINA PIANA. La risorsa dovrà occuparsi della cucitura e confezione di parti di gonne e sottogonne. Requisiti richiesti: conoscenza e utilizzo macchina piana; zig zag e tagliacuce; esperienza nella stessa mansione; residenza limitrofa. Si offre un contratto part time a tempo determinato. (Rif. 8869)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TECNICO/A MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO

Azienda del settore sicurezza e igiene sul lavoro nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 TECNICO/A MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO. La risorsa dovrà occuparsi del servizio di servizio di manutenzione estintori, servizio di manutenzione impianti di rilevazione incendio secondo UNI, servizio di manutenzione porte tagliafuoco ed illuminazione di emergenza, servizio di sopralluogo tecnico e redazione. Si richiede: esperienza nella stessa mansione; patente B; residenza limitrofa. Si offre un contratto a tempo pieno determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 8864)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CAVARIA: ELETTROTECNICO/A

Azienda di prodotti elettromedicali nelle vicinanze di Cavaria cerca 1 ELETTROTECNICO/A. La risorsa dovrà occuparsi dell’esecuzione di cablaggi. Requisiti richiesti: esperienza nella stessa mansione; capacità di lettura schemi elettrici ed elettronici; inglese sufficiente; diploma perito elettronico; patente B; residenza limitrofa. Si offre un contratto a tempo pieno determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 8863)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

BESNATE: TAPPEZZIERE/A

Azienda di produzione divani nelle vicinanze di Besnate cerca 1 TAPPEZZIERE/A. La risorsa dovrà occuparsi dell’assemblaggio dei divani utilizzando macchina taglia gomma piuma, inchiodatrice pneumatica, colla a spruzzo. Si richiede esperienza nella stessa mansione; residenza limitrofa. Si offre un contratto a tempo pieno determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 8860)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: MANOVALE EDILE

Azienda del settore edile nelle vicinanze di Lonate Pozzolo cerca 1 MANOVALE EDILE. La risorsa dovrà essere affiancata all’operaio specializzato per la posatura massetto utilizzando impianto automatizzato. Si richiede esperienza nello stesso settore; preferibile patente C. Si offre un contratto a tempo pieno determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 8857)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: ADDETTO/A ALLO SVILUPPO COMMERCIALE

Azienda del settore terziario nelle vicinanze di Samarate cerca 1 ADDETTO/A ALLO SVILUPPO COMMERCIALE. La risorsa dovrà gestire i merchandiser, tenere i rapporti con i punti vendita inserendo gli ordini e le fatture e risolvendo criticità, allestire i banchi nei punti vendita ed installare i prodotti aziendali negli show room. Si richiede: diploma di scuola secondaria superiore; buona manualità fine per allestimento prodotti; conoscenza programma Excel; inglese discreto; diponibilità a trasferte; patente B. Si offre contratto a tempo pieno determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 8856)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

ARSAGO SEPRIO: AUTISTA AUTOCARRI

Azienda del settore terziario nelle vicinanze di Arsago Seprio cerca 1 AUTISTA AUTOCARRI. La risorsa dovrà occuparsi del trasporto, carico e scarico merci per clienti ristorazione, panifici e pasticcerie in Lombardia e Piemonte. Requisiti richiesti: esperienza nella stessa attività e mansione; patente C con CQC; residenza limitrofa. Si offre un contratto a tempo pieno determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 8816)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CAIRATE: ATTREZZISTA/MANUTENTORE/TRICE

Azienda del settore metalmeccanico nelle vicinanze di Cairate cerca 1 ATTREZZISTA-MANUTENTORE/TRICE. La risorsa dovrà avere i seguenti requisiti: esperienza pregressa nella manutenzione su linee di montaggio; utilizzo del tornio e fresa manuali; discreta capacità di saldatura; conoscenza base della pneumatica e degli impianti elettrici; residenza limitrofa. Si offre un contratto iniziale a tempo pieno determinato finalizzato all’indeterminato (Rif. 8814)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: MONTATORE/TRICE

Azienda del settore arredamento nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 MONTATORE/TRICE. Il/la candidato/a dovrà consegnare e montare mobili/arredi, effettuare piccole opere di muratura/cartongesso, lavoro in laboratorio per modifiche e riparazioni. Si richiede preferibilmente breve esperienza nella stessa mansione; residenza limitrofa; patente B. Si offre contratto a tempo pieno determinato. (Rif. 8799)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SESTO CALENDE: OPERAI/OPERAIE ADDETTI/E ALL’ASSEMBLAGGIO

Azienda del settore gomma plastica nelle vicinanze di Sesto Calende cerca OPERAI/OPERAIE ADDETTI/E ALL’ASSEMBLAGGIO. Requisiti richiesti: buona manualità fine; esperienza nella stessa mansione; residenza limitrofa; patente B. Si offre un contratto a tempo pieno determinato. (Rif. 8798)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TAPPEZZIERE/A

Azienda del settore aeronautica/navale nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 TAPPEZZIERE/A. La risorsa dovrà occuparsi della lavorazione di pelli e tessuti, rivestimenti grezzi in legno e alluminio e della realizzazione di divani e cuscini. Requisiti richiesti: esperienza nella stessa mansione; patente B; disponibilità a trasferte. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato. (Rif. 8797)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: APPRENDISTA MANUTENTORE/TRICE DECORATORE/TRICE

Impresa del settore edile cerca 1 APPRENDISTA MANUTENTORE/TRICE DECORATORE/TRICE. La risorsa imparerà ad occuparsi della decorazione e del restauro di lavori in gesso e cemento decorativo, tinteggiatura e velatura, applicazione di pittura ai silicati. Si richiede eventualmente minima esperienza nella stessa mansione; ottima manualità; patente b; residenza limitrofa; disponibilità a trasferte giornaliere. Si offre un contratto di apprendistato a tempo pieno e determinato.(Rif. 8764)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: MURATORE/TRICE CEMENTO DECORATIVO

Impresa del settore edile cerca 1 MURATORE/TRICE CEMENTO DECORATIVO. La risorsa dovrà occuparsi in modo quasi autonomo della costruzione, riparazione di cornici, mattoni e pietre, cemento decorativo ed esecuzione intonacatura a base di calce idraulica. Si richiede esperienza nello stesso settore, patente B, residenza limitrofa, disponibilità a trasferte giornaliere. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato. (Rif. 8763)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: MANUTENTORE/TRICE-DECORATORE/TRICE

Impresa del settore edile cerca 1 MANUTENTORE/TRICE-DECORATORE/TRICE. La risorsa dovrà occuparsi in modo quasi autonomo della decorazione e del restauro di lavori in gesso e cemento decorativo, tinteggiatura e velatura, applicazione di pittura ai silicati. Si richiede esperienza nello stesso settore, patente B, residenza limitrofa, disponibilità a trasferte giornaliere. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato. (Rif. 8762)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SESTO CALENDE: TIROCINANTE settore costruzione stampaggi materie plastiche

Azienda del settore costruzione stampaggi materie plastiche nelle vicinanze di Sesto Calende offre la possibilità di accogliere 1 TIROCINANTE. La risorsa imparerà a gestire il controllo pezzi stampati, ad imballarli e ad effettuare assistenza presse a iniezione. Requisiti richiesti: età compatibile con il contratto di apprendistato; diploma professionale; patente B. Si offre un tirocinio a tempo pieno finalizzato all’assunzione. E’ prevista una indennità di partecipazione. (Rif. 8894)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

UBOLDO: ADDETTO/A MONTAGGIO DI MACCHINARI INDUSTRIALI

Azienda di Uboldo cerca 1 ADDETTO/A MONTAGGIO DI MACCHINARI INDUSTRIALI. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nel montaggio di linee di produzione; competenze idrauliche e meccaniche. Si offre tempo determinato, giornata, scopo assunzione. (Rif. 8955)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ROVELLO PORRO: CONDUCENTE AUTOTRENO RIBALTABILE PATENTE C-E

Società di trasporti di Rovello Porro cerca 1 CONDUCENTE AUTOTRENO RIBALTABILE PATENTE C-E. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella guida di autotreno ribaltabile; patente C-E; residenza limitrofa a Rovello Porro; preferibile possesso attestato “corso sulla sicurezza sul lavoro”. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione. (Rif. 8934)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

UBOLDO: MANOVALE EDILE

Impresa edile di Uboldo cerca 1 MANOVALE EDILE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza come manovale edile; residenza limitrofa al Centro per l’Impiego di Saronno; patente B. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione. (Rif. 8933)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

GERENZANO: ADDETTO/A MONTAGGIO PRESSE IDRAULICHE

Azienda di Gerenzano cerca 1 ADDETTO/A MONTAGGIO PRESSE IDRAULICHE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nel montaggio e collaudo di presse idrauliche; diploma in ambito tecnico; discreto inglese; disponibilità a trasferte. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 8932)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

GERENZANO: CAPO CONTABILE

Azienda di Gerenzano cerca 1 CAPO CONTABILE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa come coordinatore/trice ufficio contabilità ed amministrazione; lunga esperienza nella gestione di tutti gli aspetti della contabilità aziendale; discreto inglese; diploma inerente la mansione. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione. (Rif. 8931)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TRADATE: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O

Azienda di Tradate cerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O. Requisiti richiesti: esperienza nella fatturazione elettronica, prima nota cassa/banche, predisposizione tabelle, prospetti, documentazione per gare; Office. Si offre tempo indeterminato part-time. (Rif. 8924)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

UBOLDO: IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO

Società di Uboldo cerca 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO. Requisiti richiesti: esperienza nella gestione degli ordini, contatti con i clienti/fornitori, back office commerciale; buono inglese; diploma tecnico; residenza nelle vicinanze del Centro per l’Impiego di Saronno. Si offre tempo determinato 6 mesi prorogabili e con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 8923)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TRADATE: ELETTRICISTI/E

Azienda di Tradate cerca 2 ELETTRICISTI/E. Requisiti richiesti: esperienza nella installazione di impianti elettrici; disponibilità a trasferte; attestato o diploma in ambito elettrico/elettrotecnico. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 8914)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

VEDANO OLONA: MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A DI MACCHINARI INDUSTRIALI

Azienda di Vedano Olona cerca 1 MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A DI MACCHINARI INDUSTRIALI. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa come manutentore/trice meccanico/a; saper effettuare rettifiche e interventi di manutenzione sui vari macchinari; saper utilizzare tornio, frese e macchine utensili; diploma tecnico; uso PC; disponibilità a lavoro su turni (6/14-12/20). Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 8908)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MOZZATE: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A-IMPORT EXPORT

Azienda di Mozzate cerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A-IMPORT EXPORT. Requisiti richiesti: esperienza nella gestione di bonifici esteri, bolle doganali, import export, banche, fornitori; diploma, buono INGLESE, ZUCCCHETTI, preferibile AD HOC REVOLUTION; residenza limitrofa a Mozzate. Si offre tempo indeterminato pieno/part-time (Rif. 8901)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MOZZATE: SEGRETARIA/O

Azienda di Mozzate cerca 1 SEGRETARIA/O. Requisiti richiesti: indispensabile diploma in ambito amministrativo; minima esperienza prima nota, commesse, telefono maturata presso aziende operanti nel settore elettrico; buono Office e posta elettronica. Si offre tempo determinato scopo assunzione (Rif. 8892)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

LONATE CEPPINO: ADDETTO/A SPURGHI POZZI NERI

Azienda di Lonate Ceppino cerca 1 ADDETTO/A SPURGHI POZZI NERI. Requisiti richiesti: preferibile minima esperienza oppure buona volontà ad apprendere il mestiere di pulizia pozzi neri/caditoie stradali, lavaggio tubazioni; patente B; età compatibile con apprendistato; residenza nelle vicinanze del Centro per l’Impiego di Tradate. Si offre apprendistato. (Rif. 8890)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MOZZATE: IMPIEGATO/A CONTABILE

Azienda di Mozzate cerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella gestione della contabilità, prima nota, fatturazione, fornitori, banche; diploma in ambito amministrativo/contabile; BUONO INGLESE; ZUCCHETTI; residenza limitrofa a Mozzate. Si offre tempo indeterminato pieno. (Rif. 8848)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: PARRUCCHIERI/E DONNA/UOMO

Salone di Saronno ricerca 2 PARRUCCHIERI/E DONNA/UOMO. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza, almeno 3 anni nel taglio, piega, colore e trattamenti vari su uomo o donna; attestato di qualifica coerente con la mansione; preferibile residenza nelle vicinanze di Saronno. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 8840)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TRADATE: TIROCINIO come MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A IMPIANTI DI PRODUZIONE

Azienda di Tradate offre 1 TIROCINIO come MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A IMPIANTI DI PRODUZIONE. La risorsa imparerà ad eseguire interventi di riparazione e assistenza sugli impianti di produzione (trance, presse). Requisiti richiesti: diploma perito elettronico/elettrotecnico o laurea; buono inglese; età compatibile con apprendistato; residenza limitrofa a Tradate. Si offre tirocinio di pre-inserimento. E’ prevista indennità di partecipazione. (Rif. 8930)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Tirocini.Cpisaronno@provincia.va.it

TRADATE: TIROCINIO come ADDETTO/A ARCHIVIO E DATA ENTRY

Azienda di Tradate offre 1 TIROCINIO come ADDETTO/A ARCHIVIO E DATA ENTRY. La risorsa imparerà a gestire gli archivi di manualistica e documentazione tecnica. Requisiti richiesti: diploma tecnico; Office; discreto inglese; età compatibile con apprendistato; residenza nelle vicinanze di Tradate. Si offre tirocinio di pre-inserimento. (Rif. 8928)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Tirocini.Cpisaronno@provincia.va.it

TRADATE: TIROCINIO come IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O

Azienda di Tradate offre 1 TIROCINIO come IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O. La risorsa imparerà a gestire la segreteria e reception, le pratiche amministrative, inserimento dati clienti/fornitori, documenti di vendita, prima nota, registrazioni contabili, scadenzario e rapporti con commercialista, supporto nella gestione delle presenze e formazione dipendenti. Requisiti richiesti: diploma di ragioneria o laurea in economia; fluente inglese; Office; età compatibile con apprendistato; residenza limitrofa a Tradate. Si offre tirocinio di 6 mesi. E’ prevista indennità di partecipazione. (Rif. 8927)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Tirocini.Cpisaronno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: TIROCINIO come POSATORE/TRICE PAVIMENTI

Azienda di Caronno Pertusella offre 1 TIROCINIO come POSATORE/TRICE PAVIMENTI. La risorsa imparerà ad eseguire la rimozione di pavimentazioni, la preparazione del sottofondo e la posatura di pavimenti vari; preparerà i materiali ed effettuerà le pulizie con mono spazzola. Requisiti richiesti: seria motivazione ad apprendere il lavoro; disponibilità a trasferte insieme al tutor; disponibilità a lavorare anche nel mese di agosto. Si offre tirocinio di 6 mesi finalizzato all’inserimento lavorativo. E’ prevista indennità di partecipazione. (Rif. 8909)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Tirocini.Cpisaronno@provincia.va.it

MOZZATE: TIROCINIO come ADDETTA/O ALLA CONTABILITA’

Azienda di Mozzate offre 1 TIROCINIO come ADDETTA/O ALLA CONTABILITA’. La risorsa supporterà i colleghi nelle attività di registrazione fatture passive Italia e Estero, ricevute fiscali, contabilità clienti e fornitori, corrispondenza ed archiviazione fatture attive e passive, banche, prima nota. Requisiti richiesti: laurea in economia; minima esperienza in ambito contabile; gestionali amministrativi; ottimo Microsoft Office; automunita/o. Si offre tirocinio; tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 8818)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Tirocini.Cpisaronno@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: APPRENDISTA OPERAIO/A LAVORAZIONE CERAMICA

Per azienda nei pressi di Laveno ricerchiamo 1 APPRENDISTA OPERAIO/A LAVORAZIONE CERAMICA. La risorsa si occuperà di lavorazione, soprattutto manuale, della ceramica per realtà industriale. Requisiti: volontà di imparare la mansione; gradita (ma non indispensabile) esperienza in attività che richiedano un approccio manuale; età compatibile con apprendistato; essere automuniti/e e domiciliati/e in zona Laveno. Orario: full time 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto: apprendistato. Contratto di lavoro: Tempo indeterminato. (Rif. 8954)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: PIZZAIOLO/A finito/a

Per ristorante in Varese ricerchiamo 1 PIZZAIOLO/A finito/a. Orario: full time 11:30-14:00 e 18:30-23:00. Contratto: tempo determinato iniziale da definire. (Rif. 8950)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CITTIGLIO: AUTISTA PATENTE C e CQC

Per azienda edile a Cittiglio ricerchiamo 1 AUTISTA PATENTE C e CQC. La risorsa si occuperà di: utilizzo camion per movimentazione materiali da e presso fornitori e cantieri, assistenza al capo cantiere. Requisiti: patente C e CQC; esperienza nella mansione; essere automuniti/e. Orario: 07:00-16:00 con pausa pranzo. Contratto: tempo determinato di 3 mesi iniziale. (Rif. 8949)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CITTIGLIO: ESCAVATORISTA CON ESPERIENZA

Per azienda edile di Cittiglio ricerchiamo 1 ESCAVATORISTA CON ESPERIENZA. La risorsa si occuperà di: conduzione mezzi movimento terra (principalmente escavatore idraulico), terna e pala cingolata. Requisiti richiesti: avere esperienza consolidata nella mansione; preferibile attestato di utilizzo mezzi movimento terra; essere automuniti/e. Orario: 07:00-16:00 con pausa. Contratto: tempo determinato iniziale di 3 mesi. (Rif. 8948)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CASTRONNO: IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Per azienda automotive di Castronno ricerchiamo 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE. La risorsa si occuperà di: interfaccia clienti Italia/estero, archiviazione ordini, utilizzo software aziendale, spedizione ordini, interfaccia produzione. Requisiti: esperienza nella mansione; diploma di perito aziendale corrispondente in lingue estere; conoscenza lingua inglese e francese; conoscenza pacchetto Office, Excel, Windows; gestione posta elettronica; essere automuniti/e. Orario di lavoro: full time 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto: tempo determinato iniziale di 6 mesi. (Rif. 8947)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IDRAULICO/A

Per azienda di arredo bagno nei pressi di Cuvio ricerchiamo 1 IDRAULICO/A. La risorsa si occuperà di installazione di impianti idrotermosanitari e montaggio arredobagno. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione e/o titolo di studio ad indirizzo termoidraulico; essere automuniti/e. Orario: full time 8:00-12 e 13:30 -17:30. Contratto: tempo indeterminato o apprendistato, commisurato all’esperienza. (Rif. 8946)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IDRAULICO/A

Per azienda di impianti idraulici civili ed industriali nei pressi di Varese ricerchiamo 1 IDRAULICO/A. La risorsa si occuperà di installazione e manutenzione impianti. Requisiti: esperienza nella mansione e/o qualifica/diploma ad indirizzo idraulico. Orario: full time 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto: commisurato all’esperienza (Rif. 8919)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: MAGAZZINIERE/A MULETTISTA

Per azienda di imballaggio di Varese ricerchiamo 1 MAGAZZINIERE/A MULETTISTA. La risorsa si occuperà di carico/scarico materiali; controllo documenti di trasporto e verifica merce, stoccaggio, movimentazione merci con utilizzo carrello elevatore e transpallet; utilizzo di software gestionale di magazzino. Indispensabile avere 2 anni di esperienza nell’utilizzo del muletto; essere in possesso di patente muletto; gradito diploma; capacità di utilizzo base del PC. Orario di lavoro: 8:00-17:00, talvolta previsti turni nelle seguenti fasce orarie: 6:00-14:00 oppure 14:00-22:00. Contratto: tempo determinato di 3 mesi prorogabile (Rif. 8916)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: CAMERIERE/A AI PIANI

Per albergo di Varese ricerchiamo 1 CAMERIERE/A AI PIANI. La risorsa si occuperà di pulizia e riassetto camere e pulizia dei locali comuni. Gradita esperienza nella mansione domicilio nei pressi dell’albergo. Orario di lavoro: 4 ore la mattina (orario da definire in base alle esigenze. Contratto: tempo determinato di 3 mesi. (Rif. 8911)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

INDUNO OLONA: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Per azienda operante nel settore automotive nei pressi di Induno Olona ricerchiamo 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. La risorsa si occuperà di: emissione documenti fiscali, gestione fatture fornitori, utilizzo piattaforma per fatturazione elettronica, prima nota, front office e back office, utilizzo posta elettronica, carico e scarico magazzino. Requisiti: gradito diploma; esperienza nella contabilità di base; domicilio nei pressi dell’azienda. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 8.30-12:00 e 14:00-18:30. Contratto: tempo determinato di 6 mesi iniziale a scopo assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 8910)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

LUINO: ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA

Per studio odontoiatrico nei pressi di Luino ricerchiamo 1 ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA. La risorsa si occuperà di: gestione dell’agenda appuntamenti, convocazione pazienti per i controlli periodici, gestione corrispondenza, fatturazione. Si richiede esperienza in attività di segreteria; buon utilizzo del PC; diploma di maturità. Orario di lavoro: full time, turni distribuiti nella fascia oraria: 9:00-12:00 e 14:00- 20:00 dal lunedì al venerdì. Contratto: tempo determinato di 1 anno finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato. (Rif. 8907)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

GAVIRATE: APPRENDISTA TERMOIDRAULICO/A

Per impresa di impianti idraulici ricerchiamo 1 APPRENDISTA TERMOIDRAULICO/A. La risorsa si occuperà di: installazione, manutenzione impianti di condizionamento, impianti elettrici e montaggio caldaie. Si richiede qualifica/diploma ad indirizzo tecnico idraulico; indispensabile età compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato. Orario: tempo pieno 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto: apprendistato. (Rif. 8904)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

LUINO: OPERAIO/A DI PRODUZIONE

Azienda di produzione in Luino cerca 1 OPERAIO/A DI PRODUZIONE. Preferibile esperienza in contesti di produzione e di magazzino; buona manualità. Indispensabile residenza zone limitrofe Luino. Orario: full time 8:00-12:00 e 12:30-16:30. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 8897)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CARONNO VARESINO: MONTATORE/TRICE MECCANICO/A CON ESPERIENZA

Azienda di Caronno Varesino cerca 1 MONTATORE/TRICE MECCANICO/A CON ESPERIENZA. La risorsa si occuperà di montaggio e assemblaggio di carpenterie leggere (ferro e acciaio) quali tubazioni e piccoli manufatti in lamiera. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione, essere automuniti/e. Si offre contratto a tempo determinato inizialmente di un mese prorogabile di 3/6 mesi. Orario di lavoro a tempo pieno 8:00-12:00 e 13:00-17:00. Assunzione a partire da giugno/luglio 2021. (Rif. 8889)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CARONNO VARESINO: CARPENTIERE/A FABBRO/A

Per azienda metalmeccanica di Caronno Varesino ricerchiamo 1 CARPENTIERE/A FABBRO/A. Indispensabile esperienza nella mansione; domicilio nei pressi dell’azienda. Orario: full time 8.00-12.00 e 13.00-17.00. Contratto: tempo determinato di 3 mesi iniziale finalizzato all’indeterminato. Inizio previsto a giugno/luglio. (Rif. 8888)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

GAVIRATE: PIZZAIOLO/A

Per ristorante di Gavirate ricerchiamo 1 PIZZAIOLO/A. Indispensabile esperienza nella stesura e cottura tramite forno a legna della pizza napoletana. Orario: part-time turni pranzo e cena. Contratto: tempo determinato iniziale di 3 mesi prorogabile finalizzato all’indeterminato. (Rif. 8887)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

GAVIRATE: CAMERIERE/A DI SALA

Realtà operante nel settore ristorativo cerca 1 CAMERIERE/A DI SALA. Gradita esperienza nella mansione e/o diploma o qualifica in ambito alberghiero; automuniti/e. Orario part time 25 ore settimanali, turni pranzo e cena. Contratto iniziale tempo determinato 3 mesi finalizzato all’indeterminato. (Rif. 8883)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: GEOMETRA

Azienda di Varese cerca 1 GEOMETRA. La risorsa si occuperà della progettazione e realizzazione di analisi di impatto elettromagnetico, tramite utilizzo piattaforma AUTOCAD e Software GIS. Progettazione di massima ed esecutiva di infrastrutture; stazioni radio base. Gestione pratiche ASL, ARPA e Comuni. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione; diploma di istruzione secondaria o laurea in ingegneria elettronica o ambientale; Buone capacità utilizzo Piattaforma AUTOCAD; Software GIS e Microsoft. Buona conoscenza lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato inizialmente 3 o 6 mesi con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro a tempo pieno da strutturarsi su mattino e pomeriggio nelle fasce 9.00/13.00- 14.00/18.00. Assunzione luglio 2021. (Rif. 8882)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: OPERAIO/A SALDATORE/TRICE

Azienda del settore metalmeccanico zona Varese cerca 1 OPERAIO/A SALDATORE/TRICE. La risorsa si occuperà di saldare, tagliare, smerigliare e assemblare tubi, materiale acciaio e ferro, pannelli e basamenti. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione, preferibile nello stesso settore; licenza media inferiore; patente B; automunito/a. Disponibilità a trasferte nel raggio di 50 km. Si offre Contratto a tempo determinato nelle fasce 8.00/12.00- 13.00/17.00. Assunzione immediata. (Rif. 8881)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: APPRENDISTA POSATORE/TRICE SERRAMENTI

Azienda di produzione e posa serramenti zona Varese cerca 1 APPRENDISTA POSATORE/TRICE SERRAMENTI. Indispensabile età compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato; automuniti/e; indispensabile residenza zone limitrofe sede azienda. Orario: tempo pieno. Contratto: apprendistato. (Rif. 8876)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: POSATORE/TRICE SERRAMENTI CON ESPERIENZA

Azienda di produzione e posa serramenti in alluminio nei pressi di Varese cerca 1 POSATORE/TRICE SERRAMENTI CON ESPERIENZA. Indispensabile esperienza nel taglio, assemblaggio e conoscenza del disegno tecnico. Automuniti/e. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 8875)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BREGANO: MURATORE/TRICE CON ESPERIENZA

Azienda edile di Bregano cerca 1 MURATORE/TRICE CON ESPERIENZA. Indispensabile esperienza consolidata in costruzioni e ristrutturazioni. Orario: full time 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto: iniziale tempo determinato 3 mesi con finalità assunzione a tempo indeterminato. Inizio previsto a giugno. (Rif. 8874)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

DUMENZA: BANCONISTA

Negozio alimentare di Dumenza cerca 1 BANCONISTA. Indispensabile provenienza dal settore alimentare per taglio carni e affettati; indispensabile residenza zone limitrofe; possesso licenza media; automuniti/e. Orario: part-time 20 ore mattino o pomeriggio. Contratto: tempo determinato 5 mesi. (Rif. 8836)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

GAVIRATE: APPRENDISTA TECNICO/A MANUTENTORE/TRICE TRASFERTISTA

Azienda di produzione e assistenza apparecchiature medicali di Gavirate cerca 1 APPRENDISTA TECNICO/A MANUTENTORE/TRICE TRASFERTISTA. Indispensabile età compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato; indispensabile possesso diploma tecnico elettrico/elettronico o formazione professionale nel settore; disponibilità alle trasferte in Italia; uso pacchetto Office; buona conoscenza lingua inglese; automuniti/e; residenza provincia di Varese. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 8834)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ADDETTI/E BANCO GASTRONOMIA/SALUMERIA

Catena di supermercati in provincia di Varese cerca 6 ADDETTI/E BANCO GASTRONOMIA/SALUMERIA. Indispensabile precedente esperienza nel settore alimentare reparti freschi; automuniti/e; uso base PC; disponibilità alla mobilità territoriale di 20 km. Orari: tempo pieno dalle 8 alle 20 compreso sabato e domenica su turni con 1 giorno di riposo alternato nella settimana. Contratto: tempo determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 8790)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IMPIEGATO/A CONTABILE

Azienda di gomma plastica di Varese cerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE. Indispensabile esperienza nella gestione contabilità clienti e fornitori; possesso diploma indirizzo amministrativo; automuniti/e. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 8718)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: TIROCINIO come INSTALLATORE/TRICE MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A

Azienda settore metalmeccanico zona Varese offre 1 TIROCINIO come INSTALLATORE/TRICE MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A. Il/la tirocinante si occuperà della preparazione di particolari meccanici, del montaggio di parti meccaniche completandole con parti elettroniche, del controllo e della taratura durometri e strumenti di misura. Requisiti richiesti: diploma di perito meccanico o perito meccatronico; buona conoscenza lingua inglese; preferibile discreta conoscenza lingua francese; buon utilizzo del pacchetto Office; patente B. Disponibilità a trasferte in accompagnamento al tutor aziendale. Si offre tirocinio di 6 mesi a tempo pieno dal lunedì al venerdì. E’ prevista indennità di partecipazione al tirocinio. Disponibilità mensa aziendale/corresponsione buono pasto. (Rif. 8951)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: TIROCINIO come COMMESSO/A DI VENDITA

Azienda di Varese offre 1 TIROCINIO come COMMESSO/A DI VENDITA. La risorsa si occuperà della vendita di prodotti termoidraulici e rivestimenti pavimenti, assistenza post vendita, gestione del cliente, inserimento preventivi e ordini. Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di secondo grado; buon utilizzo del Pacchetto Office; patente B; automunito/a. Si offre tirocinio di 6 mesi a tempo pieno; orario di lavoro dal martedì al sabato. E’ prevista indennità di partecipazione al tirocinio. (Rif. 8935)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: TIROCINIO come OPERATRICE/TORE DI CONTABILITA’

Azienda di Varese offre 1 TIROCINIO come OPERATRICE/TORE DI CONTABILITA’. La risorsa supporterà i colleghi nelle attività di registrazione fatture d’acquisto, nell’emissione di fatture di vendita, corrispondenza ed archiviazione fatture. Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di secondo grado, buon utilizzo del pacchetto Office, buona conoscenza di internet e posta elettronica, patente B, automunito/a. Si offre tirocinio di 6 mesi a tempo pieno. E’ prevista indennità di partecipazione al tirocinio. (Rif. 8920)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: TIROCINIO come ADDETTO/A MAGAZZINO

Azienda di commercio materiale idraulico di Varese offre la possibilità di 1 TIROCINIO come ADDETTO/A MAGAZZINO. Il/la candidato/a potrà acquisire abilità nell’utilizzo del muletto per carico/scarico merce da furgoni, movimentazione e sistemazione merce all’interno del magazzino e spunta documenti di trasporto. Requisiti: in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; patente B, automunito/a. Durata tirocinio: 6 mesi, a tempo pieno. E’ prevista indennità di partecipazione al tirocinio. (Rif. 8831)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it