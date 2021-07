Tutti di corsa per le vie di Sant’Anna, nel quartiere di Busto Arsizio si celebra l’accoglienza

Venerdì 23 luglio, alle ore 19.30, siete tutti invitati a correre per Sant’Anna, il quartiere periferico di Busto Arsizio si mette al centro della scena e propone una gara podistica per le vie del rione.

Saremo tutti alla partenza in piazza Sant’Anna, 1 a Busto Arsizio per un sano evento sportivo alla sua prima edizione. L’obiettivo è quello di ritrovarsi per celebrare l’accoglienza: al villaggio sant’Anna, infatti, è attivo da molti anni il dormitorio per le persone in difficoltà.

Una storia lunga e radicata che si rinnova quest’anno grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, che ha inserito questo progetto tra quelli dei quali è “maggior sostenitore”, avendone riconosciuto il valore in termini di ricadute positive per la comunità ed avendolo finanziato con il Bando interventi sociali 2020.

Il progetto prevede il coinvolgimento della cooperativa Intrecci e del comune di Busto Arsizio e ha come obiettivo una più adeguata strutturazione dell’accoglienza che in questi anni è stata sostenuta dalla parrocchia che potrà ora avvalersi dell’intervento di figure professionali e consolidare legami di rete e comunità, fondamentali per progettare l’accoglienza e la dimissione delle persone assistite.

Con questo spirito e grazie al sostegno della Fondazione la parrocchia vuole far conoscere il rinnovato progetto, aprendo le strade per far socializzare le persone, farle stare insieme con le dovute precauzioni, facendole partecipare ad una corsa/camminata, che è per tutti, allenati e non.

A fianco del sostegno al rinnovato progetto SANT’ANNA 2.0 gli organizzatori intendono promuovere legami di comunità e divertimento e di tutti, nell’adesione al vero significato dello sport (desport: “andare fuori porta”) nel tentativo che può essere fatto da ciascuno di ricominciare a tornare in forma e di migliorare il nostro stato psicofisico.

Sono previsti due percorsi: il più lungo di 6 km (3 giri di 2 km) per le persone più allenate e il più corto di 4 km (2 giri di 2 km) per tutti anche per coloro che vogliono semplicemente camminare. Ci saranno premi ai primi classificati, al più giovane e al più anziano.

L’iscrizione prevede una quota, a partire da 5 euro, che andrà a contribuire alla realizzazione del progetto sostenendolo insieme a Fondazione Comunitaria del Varesotto alla parrocchia e alla Cooperativa Intrecci.

L’evento è promosso dalla Parrocchia di Sant’Anna e dalla Cooperativa Intrecci, con la preziosa collaborazione dell’associazione “Mayday-may-day”, il contributo della cooperativa sociale agricola “Cascina Burattana” e con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio.

Il ritrovo per le iscrizioni è a partire dalle ore 18.00 del 23 Luglio. L’inizio della corsa è previsto alle 19.30. Il circuito del percorso si snoda lungo il tracciato pedonale del Villaggio Sant’Anna.