Tutti insieme per tifare Italia: i maxischermi per la finale degli Europei

È un rito collettivo e consolidato, che con le riaperture e con i Campionati Europei in corso sta tornando d’attualità. Quello del maxischermo in piazza o in un’area pubblica, davanti al quale fare il tifo per l’Italia: domenica 11 luglio alle ore 21, la Nazionale di Mancini sfida l’Inghilterra nella finalissima per il titolo continentale e in diverse località si stanno preparando i grandi schermi e gli spazi per accogliere le persone.

Ecco una lista – in continuo aggiornamento – per quanto riguarda la provincia di Varese e immediate vicinanze: il consiglio è di leggere gli articoli associati per verificare la capienza e le norme anticontagio previste di volta in volta.

V A R E S O T T O

BESANO

AREA MERCATO – Confermato il maxischermo con 170 posti già utilizzato nei giorni scorsi – LEGGI QUI.

BODIO LOMNAGO

CAMPO SPORTIVO – Grazie all’impegno della asd Don Bosco. Consigliata la prenotazione. LEGGI QUI.

FAGNANO OLONA

AREA VIA DE AMICIS – A Fagnano ci hanno creduto fin da subito. C’è anche lo spazio gastronomico, ma è necessario prenotare. LEGGI QUI.

F U O R I P R O V I N C I A

PARABIAGO (MI)

CAMPO SPORTIVO “RANCILIO” – Il comune ha previsto lo schermo nello stadio cittadino – LEGGI QUI.

TURATE (CO) – sponsorizzato

“ACCORDO ZERO” – Disponibile il maxischermo per la partita all’interno di una giornata ricca di eventi tra musica, cucina e divertimento – LEGGI QUI.