Un audiolibro su Instagram, ambientato a Varese. Il primo romanzo di Giuseppe Bellini

C’è un nuovo investigatore in città e un mistero da svelare tra il lago di Varese, i boschi del Campo dei Fiori e il Sacro Monte. L’ombra del lago. Il silenzio della montagna. Le voci di paese. Il mistero di un fiore.

Così si apre il trailer de ‘I Semi del Male’ romanzo thriller di Giuseppe Bellini, trentaduenne di Castiglione Olona che ha deciso di ambientare il suo primo romanzo a Varese.

Quando la salma di un uomo riemerge dal sottosuolo, il borgo di Velate torna a vivere un incubo dimenticato da tempo. I segreti del lago, nascosti dalla valle e protetti dal Sacro Monte faticano a svelarsi al criminologo

Cosimo Brasca e a Marco Civelli, ragazzo disturbato da demoni del passato, poiché un burattinaio scaltro tenta in tutti i modi di impedire che la verità torni a galla. Il romanzo, raccontato sotto forma di audiolibro, capitolo per capitolo sulla pagina Instagram dell’autore (@gdbellini) offre inoltre un viaggio itinerante tra i luoghi scelti per l’ambientazione: da Velate al Campo dei Fiori, dai boschi del varesotto alla zona dei laghi.

'I Semi del Male' concorre quest'anno al Premio Amazon Storyteller 2021. Il romanzo è disponibile sotto forma di e-book o in versione cartacea su Amazon.