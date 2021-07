“Un bando per trovare un gestore”: Domenico Esposito ci riprova con la “casetta del ciclista” di Varese

Ad alcune settimane dall’apertura del parcheggio a Capolago a Varese, il consigliere comunale Domenico Esposito rilancia una proposta che ha già portato avanti anni fa.

«Di fianco al parcheggio da poco inaugurato c’è una casetta che già avevo proposto come zona di ristoro, noleggio biciclette o per cambiarsi – è l’appello di Esposito – Ora che il parcheggio è concluso e la casetta è li, chiedo al Comune di lanciare un bando per la sua gestione. E’ arrivato il momento di farne buon uso».