Un caldo e morbido pacco dono ai bimbi della terapia intensiva neonatale di Varese

Nuova consegna calda e morbida alla terapia intensiva neonatale di Varese. Le mani sapienti e fantasiose delle volontarie di Mani di Mamma hanno portato il nuovo pacco di sacchi nanna e cuffiete.

Galleria fotografica Sacchi nanna per i piccoli della TIN di Varese 4 di 9

La nuova produzione si ispira a un’altra delle storie più amate dai bambini. In questo “anno da favola” le mani delle mamme hanno disegnato la fuga di Nemo, il piccolo pesciolino perduto nell’oceano. Accanto al piccolo pesce pagliaccio l’amica smemorata Dory.

« Mani di Mamma Varese ha pensato di trasformare la TIN dell’Ospedale del Ponte in un allegro e colorato acquario che possa abbracciare e coccolare i piccolini ricoverati e strappare un sorriso ai loro genitori» spiega Cris, la volontaria che ha consegnato il prezioso pacco al personale del reparto diretto dal professor Massimo Agosti.

31

Ora le volontarie hanno ripreso già in mano i “ferri del mestiere”v per preparare la sorpresa di Natale. E sarà un carico a… “cento ciuccioli” dalla Carica dei 101.