Un emendamento della Lega aumenta di 100 milioni i fondi per i progetti di rigenerazione urbana

«Altri 100 milioni di euro da Regione Lombardia ai comuni lombardi per portare avanti i progetti di rigenerazione urbana. Una cifra considerevole che si aggiunge allo stanziamento già previsto per il bando e che consentirà alla nostra economia, messa a dura prova dall’emergenza epidemiologica, di ripartire e andare avanti. Questo emendamento, voluto fortemente dal gruppo Lega, va ad aiutare in maniera concreta gli enti locali e quindi i cittadini lombardi. In provincia di Varese saranno numerosi i Comuni che ne beneficeranno. Un aiuto concreto che diamo a tutte le amministrazioni comunali, senza guardare il colore politico, perché quello che conta per noi è sostenere il territorio».

Così Marco Colombo, Consigliere regionale della Lega e Vicepresidente della I Commissione Programmazione e Bilancio del Pirellone, primo firmatario dell’emendamento che stanzia 100 milioni di euro per il bando “Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana” nell’ambito dell’Assestamento di Bilancio 2021.

«Il bando è finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici relativi ad aree o immobili di proprietà pubblica e di pubblico interesse volti all’avvio di processi di rigenerazione urbana – sottolinea il Consigliere regionale – un bando che va a supportare le strategie di rigenerazione urbana dei Comuni lombardi, limitando il consumo di suolo e quindi tutelando il territorio e allo stesso tempo sostenendo la ripartenza della nostra economia messa a dura prova dal Covid-19».

«Lo stanziamento è suddiviso in una prima tranche da 40 milioni di euro nell’esercizio 2022 e una seconda da 60 milioni nell’esercizio 2023» aggiunge Colombo.

«Puntare sulla rigenerazione urbana è quindi prioritario non solo per ridurre il consumo di suolo, ma anche per migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socioeconomiche della popolazione, in modo che la riqualificazione di questi territori possa tradursi in un incentivo agli investimenti quale volano per la ripresa economica» conclude.