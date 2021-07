Un fiume di fango blocca di nuovo la strada provinciale 62 fra Brinzio e la Rasa

Da dopo le 9 di mercoledì 28 luglio è chiusa la strada provinciale 62 fra Brinzio e la Rasa, Varese.

L’allarme è scattato dopo che un fiume di fango ha invaso le corsie. Non si registrano auto coinvolte ne feriti ma le autorità hanno disposto la chiusura della strada.

È già il terzo episodio che si verifica in quel punto (nella foto, il primo episodio che risale a qualche settimana fa) di strada proprio a ridosso dalla montagna: episodi che in alcuni casi hanno visto coinvolti alcuni automobilisti travolti dal fango mentre erano nella loro auto.

Sul posto la polizia locale e i tecnici del Comune.

I vigili del fuoco di Varese stanno intervenendo in diverse aree della provincia per allagamenti e tagli piante dovuti alla fortissima perturbazione che si è abbattuta nella zona di Gavirate, in alcuni tratti della Valcuvia e sulle alture nei dintorni di Varese.

Sono decine gli interventi in corso a Gavirate, Cuasso al Monte e Cadrezzate. Altrettante le chiamate in coda.

(articolo aggiornato alle 10.00 di mercoledì 28 luglio)