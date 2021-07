Dopo un giorno di gran caldo arrivano altri temporali

Mercoledì a mollo con stivali e cerata, giovedì in bermuda con 35 gradi, venerdì ancora nuvole e temporali in arrivo.

Un luglio instabile, e l’inizio di agosto che non sarà da meno secondo le previsioni meteo che aprono questo fine settimana di elevata instabilità.

I RISCHI

Ma non è solo questione di tempo in senso meteorologico, dal momento che gli occHi sono puntati tutti sulle zone a rischio idrogeologico dove nei giorni scorsi si sono verificate frane e smottamenti. Per il momento non sono presenti allerte regionali di protezione civile, ma è lo stesso Centro geofisico prealpino di Varese a rilevare il pericolo: “Rischio idrogeologico nelle aree censite”.

SITUAZIONE

Tutto per colpa di “masse d’aria da SW raggiungono la regione Padano-Alpina spinte dalla bassa pressione con minimo sulle Isole Britanniche. Instabilità atmosferica per tutto il fine settimana con alta la probabilità di rovesci e temporali“.

PREVISIONI

Venerdì “Soleggiato al mattino. Cumuli nel pomeriggio con locali rovesci e temporali, anche forti, a partire dal Piemonte ed in spostamento su Verbano, Orobie e Valtellina. Asciutto sul resto della regione. Temperature senza variazioni“.

Sabato “Nuvolosità irregolare più estesa nel pomeriggio. Rovesci e temporali più probabili in serata. Fenomeni localmente di forte intensità nella notte. Temperature massime in calo”.

Domenica “nuvoloso o molto nuvoloso. Poco sole. Rovesci e temporali. Fenomeni localmente di forte intensità in attenuazione in serata e in esaurimento nella notte. Temperature massime in calo”.

TENDENZA

Lunedì 2 Agosto: soleggiato e asciutto. Asciutto o rari rovesci in montagna. Temperature massime in aumento. Martedì 3 Agosto: soleggiato con formazione di cumuli nelle ore più calde. Rovesci e temporali nel pomeriggio.