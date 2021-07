Un impianto fotovoltaico nel centro di distribuzione di Poste Italiane a Tradate

Proseguono in provincia di Varese gli interventi di Poste Italiane che consentiranno all’azienda di raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di ‘zero emissioni nette di anidride carbonica’ come previsto dal piano strategico “2024 Sustain & Innovate”, che mette al centro della strategia, oltre all’innovazione la sostenibilità, declinata in otto pilastri tra cui la decarbonizzazione degli immobili e della logistica.

Il piano per il “Fotovoltaico”, avviato nel 2020, prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico nel Centro di Distribuzione di Tradate. Complessivamente si prevede l’installazione di circa 38,25 kWp. Tali interventi garantiscono mediamente una copertura dei fabbisogni di energia elettrica diurna e la conseguente riduzione dei costi della bolletta elettrica (materia prima, accise, oneri di sistema, …).

“A conferma della rilevanza dei temi ambientali per la nostra strategia, Poste Italiane diventerà un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030 — aveva ricordato l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della presentazione del piano strategico “24 S.I. – l’impegno che abbiamo assunto per la sostenibilità e l’innovazione è un supporto importante per raggiungere gli obiettivi del Paese e dell’Europa per una ripresa economica sostenibile, in linea con quanto programmato nel Recovery Plan.”