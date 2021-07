Un parco giochi inclusivo nel giardino della scuola primaria a Casale Litta

Un grande parco giochi nel pratone antistante la scuola elementare. È quello che l’amministrazione comunale di Casale Litta ha intenzione di realizzare nei prossimi mesi. Un progetto ambizioso e anche impegnativo dal punto di vista economico che non piace all’opposizione.

«A Casale Litta, nonostante essere inseriti in un contesto immerso nel verde e con la contigua presenza della riserva naturale “Palude Brabbia”, si vuole, tuttavia, realizzare un parco giochi da oltre Euro 100.000, in località Cantonaccio, in Via Fratelli Cervi. E cioè in un’ area pressoché periferica – si legge in un comunicato firmato dal consigliere comunale di “Uniti per cambiare” Nicola Turato – Idea che forse andrebbe bene e sarebbe più adeguata (al di là del costo), per delle aree fortemente urbanizzate, non certo per un territorio come il nostro. E difatti alcuni Comuni limitrofi hanno già ben valorizzato alcuni sentieri e piste, senza arrivare a scelte che paiono fuori contesto e fuori luogo.

In aggiunta, esiste già un’area parco in frazione Villadosia, all’interno del centro abitato (Via Gramsci), e soprattutto esiste un parco comunale in Casale Litta, che tuttavia è sempre chiuso e non è fruibile da nessun cittadino. Parco realizzato, unitamente ad un parcheggio, in riguardo ad una convenzione urbanistica, lasciata scadere, con tutte le conseguenze negative per l’interesse pubblico e le opere che andavano realizzate. Aree di cui la nostra amministrazione non pare curarsi come dovrebbe e che non rende utilizzabile ai cittadini, senza un plausibile e giustificato motivo. Pertanto, per quanto riguarda i parchi, si può affermare che ne abbiamo anche fin troppi, e pure sottoutilizzati».

Secca la risposta del sindaco Graziano Maffioli: «Il parco giochi costerà ben più di 100 mila euro ed è una scelta ben precisa: sarà infatti un parco giochi di altissimo livello, anche con giochi inclusivi. Non solo scivoli ed altalene ma anche attrezzi per l’arrampicata, metteremo anche una teleferica, naturalmente tutto a norma e in massima sicurezza. Il parco giochi è fuori dal centro abitato? È nel parco della scuola non vedo quale posto migliore potrebbe esserci: ne usufruiranno i bambini durante l’intervallo e tutti gli altri nel pomeriggio. Il parco sarà aperto in orari ben precisi grazie al cancello automatico. Sarà insomma un luogo di incontro per le famiglie, un servizio per i bambini e tutti i cittadini».

Il progetto è già stato approvato ed ora si cerca un’impresa per dare il via ai lavori.