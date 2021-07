Un presidio in piazza podestà per ricordare il G8 di Genova

Erano circa una cinquantina i manifestanti al presidio organizzato a Varese, in piazza podestà, per ricordare il 20º anniversario dei fatti del G8 di Genova.

A parteciparvi, persone che hanno vissuto quei fatti direttamente o perché attivi civilmente in quell’epoca.

«Ero con loro, alla manifestazione di sabato 21 – ricorda Gisa Legatti, ancora ora attivista in un’azione umana, e sessantenne all’epoca – eravamo andati a manifestare per un mondo più giusto, e la bellissima giornata di sole che ci ha accolto a Genova sembrava Darci ragione. Ma i fatti andarono diversamente. Ricordo, al ritorno verso il pullman, che molti di noi si sono seduti sui gradini davanti ad una chiesa e si sono messi a piangere».

Dei fatti che hanno avuto bisogno di decenni per poter essere analizzati un po’ più oggettivamente, per poter istruire delle indagini che provassero a ridare verità e giustizia.uno strappo che vent’anni dopo ancora non sembra ricucito nella società.

Tra i partecipanti anche Giuseppe Musolino, attivista da decenni e ora rappresentante di “un’altra storia”, e potere al popolo.