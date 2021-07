Un sabato sera a Volandia, con visite, cena e spazi per i più piccoli

Un sabato sera alternativo, all’insegna della cultura, ma anche del relax all’aria aperta e perché no di una cena in famiglia o fra amici. E’ questa l’offerta che Volandia, il Parco e Museo del Volo in provincia di Varese ha pensato per il proprio pubblico con l’apertura serale del sabato fino alle 23 e ingresso ridotto a 5 euro a partire dalle 18.30.

«Veniamo tutti da un periodo difficile e sappiamo bene quanto ci sia voglia di tornare a godersi spazi verdi, a “nutrirci” di cultura, di bellezza e di passione. E pensiamo che Volandia abbia le caratteristiche giuste per soddisfare queste esigenze – spiega Gabriele Sommaruga, amministratore della Volandia Servizi – Da qui l’idea di rimanere aperti il sabato sera, consentendo anche a chi lavora di visitare la splendida collezione del museo in orario serale, prenotare un tavolo e gustare il menù a base di carne. Le aree gioco interna e esterna saranno aperte fino alla chiusura e chi vorrà potrà organizzare feste ed eventi privati su misura nel pieno rispetto delle norme anti-covid, grazie anche agli ampi spazi che contraddistinguono Volandia» .

Fra le iniziative dell’estate di Volandia il ritorno del campus estivo Junior che ha registrato un grande successo. Oltre questa tradizionale formula, il museo ha ampliato l’offerta con un format sperimentale pensato per i teenager.

Più di 80 i bambini che, accompagnati dalle guide del museo, sono andati alla scoperta della collezione del Parco del volo a un passo da Malpensa, in un affascinante viaggio nel tempo fra aerei, elicotteri, mongolfiere, razzi, modellini, fino all’imbarco su veri e propri aerei di linea, con tanto di pilota a illustrare loro nei minimi particolari le procedure fino al decollo.

Particolarmente apprezzate anche le attività ludiche e didattiche organizzate: dalle competizioni con aerei di carta, alla costruzione di un aeroporto “ecologico” in miniatura realizzato con materiali di riciclo o la caccia al tesoro che ha visto i bambini sfidarsi a suon di domande e indizio dopo indizio raggiungere il tanto desiderato “premio”.

Ma la vera novità dell’estate 2021 è il formato pensato per i teenager fino a 18 anni che ha consentito ai ragazzi di vivere l’emozione di un volo al fianco di un istruttore: partenza da Volandia – a bordo di navetta privata sino all’aeroporto di Biella, dove sono decollati a bordo di due Cessna 172 della scuola di Air Vergiate per un passaggio sopra le Prealpi Biellesi e il lago Maggiore, fino all’atterraggio all’aeroporto di Biella. I ragazzi hanno anche partecipato a un corso di modellismo aeronautico e a uno di utilizzo di droni, a sessioni di volo simulato e a lezioni sull’astronomia, sull’astronautica e sull’aviazione commerciale. E dulcis in fundo l’incontro con il Comandate Boscolo, già solista delle Frecce Tricolori, che ha condiviso con loro l’esperienza di pilota acrobatico.

«L’entusiasmo a fine giornata è sempre palpabile, con piccoli e grandi desiderosi di raccontare ai genitori la giornata – spiega Patrizia Checchi, organizzatrice del campus di Volandia realizzato con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto ONLUS – Sono davvero tante le testimonianze positive dei nostri ragazzi e questo è per noi il miglior risultato. Sono soddisfatti di aver potuto provare nuove esperienze e, per chi già le aveva, di ampliare le loro conoscenze nel campo dell’aeronautica conoscendo altri ragazzi con cui condividere la medesima passione. Ricordiamo che proseguono le iscrizioni per il Campus Junior aperto sino alla prima settimana di agosto che poi riprenderà a settembre per accompagnare i ragazzi sino all’apertura dell’anno scolastico».