Un sogno di mezza estate attorno alla fontana dei giardini Estensi: è il Varese Estense Festival

(foto di Giuseppe Terziroli)

Spunti anticipatori dello spettacolo che andrà in scena venerdì 2 luglio sono stati espressi dall’intero cast nel salone Estense, nel tardo pomeriggio del primo luglio.

Tutti sono intervenuti, a partire dal regista Vittorio Bizzi il quale ha giustamente presentato il cast personale, quello musicale, il videomaker, gli assistenti alla regia e gli scenografi. «Quella che metteremo in scena è la storia di quattro ragazzi poco consapevoli, cittadini di una società che propone in modo affabile, subdolo tipi di comportamento confortanti, esenti da rischi, banali, in sintesi infelici» spiega il regista.

E lo fa con una macchina complessa che vuole esprimere un messaggio alternativo rispetto a quello tradizionale e più consono ai tempi moderni. Si vuole superare una visione ottocentesca e favolistica della produzione shakespeariana.

«Qui, giovani talenti varesini si mettono in gioco per rappresentare il futuro dello spettacolo teatrale della Varese di domani, ma fortunatamente anche di oggi» è il concetto ribadito da Serena Nardi che di tutta l’operazione è direttrice artistica.

Scene di Ludovica Diomedi ed Elisa Gelmi, costumi di Caterina Lanza con la supervisione di Lorenzo Giossi e musiche originali di Alessandro Cerea. Tra gli interpreti figurano anche Sarah Collu e Giancarlo Ratti.