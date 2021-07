Un tuffo al lago, fumetti, sagre e concerti aspettando la Nazionale

Un fine settimana di bel tempo da vivere scegliendo tra tante iniziative, in tutto il Varesotto. In programma ci sono sagre all’insegna dei sapori, picnic sull’erba in ville storiche, visite guidate e molto altro, aspettando la partita della Nazionale di domenica.

METEO – Fine settimana di bel tempo. Il Centro Geofisico Prealpino prevede per venerdì una giornata soleggiata. Sabato clima asciutto e temperature senza variazioni ma in serata temporali in transito sulle Alpi e localmente sulle Prealpi. Domenica, giornata soleggiata e calda con massime oltre 30°C.

I MAXISCHERMI

Domenica 11 luglio alle ore 21, la Nazionale di Mancini sfida l’Inghilterra nella finalissima per il titolo continentale e in diverse località si stanno preparando i grandi schermi e gli spazi per accogliere le persone.

Sì, ma dove? Cliccate su questo link per scoprire dove potete vedere la partita in compagnia. Da Arsago Seprio a Turate.

EVENTI

CASALZUIGNO – A Villa Della Porta Bozzolo iniziano le Sere Fai D’Estate. La bella villa propone visite guidate al tramonto e la possibilità di fare un picnic sul prato del grande giardino all’italiana.

A CUVIO la serata è con “Menta e Rosmarino”. La presentazione della rivista rappresenta un classico appuntamento dell’estate e si parla di territorio. Sabato, alle 21 e 15 nel parco comunale.

SESTO CALENDE – Appuntamento con la Delegazione Fai Valcuvia che organizza una giornata alla scoperta della Fondazione Sangregorio e al Parco di Taino.

MALNATE – Torna anche sul fiume Olona il “Big Jump”, il grande tuffo che si tiene in vari fiumi e laghi d’Europa, per chiedere acque pulite e balneabili. L’appuntamento promosso da Legambiente è domenica 11 luglio alle 11, a quello che viene chiamato “Lido di Malnate”, ai Mulini di Gurone.

A LAVENO MOMBELLO prende il via la rassegna dedicata al fumetto, all’illustrazione e ai gamer. Si chiama ComicSponde e propone tante iniziative per tutto il mese di luglio, dedicate a tutte le età. Si inizia con l’inaugurazione della mostra all’Atelier Capricorno di Cocquio Trevisago di Nicola Perucca “Città librerie e altre storie”. Al MIDeC di Cerro-Laveno Mombello è in programma il laboratorio per bambini dal titolo “I pesciolini di Biancini “con Sarah Dalla Costa.

CASTELSEPRIO – Domenica, torna il Mercatino dell’Antiquariato organizzato dall’Associazione del Seprio: l’appuntamento è per domenica 11 luglio, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 in via S. Giuseppe.

Per chi volesse continuare la giornata alla scoperta delle bellezze del territorio, proprio li vicino c’è il Monastero di Torba di GORNATE OLONA, il bene del Fai Fondo Ambiente Italiano che permette di conoscere un luogo unico e antico, oltre agli scavi del Parco Archeologico. Proprio in questi giorni, i due luoghi sono stati al centro di una grande festa: hanno festeggiato i 10 anni del decimo anniversario del riconoscimento di Castelseprio – Torba fra i beni Unesco. In particolare, sabato sera sono in programma visite guidate al tramonto alla scoperta della storia e delle curiosità del bene. Su prenotazione.

CASTRONNO – Domenica 11 luglio dalle ore 14.30 alle 19.30 l’Associazione Good Samaritan ODV organizza un’esposizione dei prodotti artigianali africani realizzati dalle donne vulnerabili del progetto “Cooperativa Wawoto Kacel” di Gulu, nord Uganda. Presso lo nostro show room di via Cacciatori delle Alpi 16.

SAMARATE – Il mese di luglio è dedicato ai libri. Venerdì 9 luglio, alle 20, appuntamento a Villa Montevecchio con Federica Brunini e il suo “La circonferenza dell’alba”.

CASTIGLIONE OLONA – “Con le donne tutto l’anno” è il titolo di un’importante iniziativa che si terrà venerdì 9 luglio alle 19.30 in piazza Repubblica a Castiglione Olona. Un aperitivo culturale, organizzato dall’associazione Amici di Castiglione con la collaborazione di Caffé Lucioni, per mantenere viva l’attenzione su un argomento così attuale come la violenza di genere. L’appuntamento rientra nelle attività del progetto “Scarpe Rosse”.

SPORT

Appuntamento sul Lago Maggiore, a MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA per domenica quando torna la “Traversata dei Castelli”. Un appuntamento dove i nuotatori si tufferanno da Maccagno, con i Castelli di Cannero a fare da giro di boa e ritorno. Un evento sportivo parte dell’Italian Oper Water Tour bello per chi partecipa ma anche per chi ha voglia di assistere ad una gara davvero particolare. In programma tre prove, si parte alle 9.30 dal Parco Giona. Ospite Simone Ruffini.

SAGRE E FESTE

CASCIAGO – Sant’Eusebio, la Festa di Casciago parte con quattro sabati per cenare insieme. Nell’anno del 25° anniversario della Comunità Pastorale diversi momenti di celebrazione. Si parte a luglio per arrivare al 1 agosto con tante iniziative, ma senza fuochi d’artificio. Sabato 10 speciale BBQ.

SCHIRANNA – Continua la festa del Partito Democratico alla Schiranna di Varese: per questo fine settimana il programma prevede musica, politica e sport. Venerdì c’è il pop al femminile delle The Flame, sabato serata speciale a base di gin, mentre alle 19 si parlerà delle sfide politiche che attendono il Partito Democratico, dal Recovery Plan alla sanità. Domenica si guarda la partita tutti insieme sul maxischermo.

GAVIRATE – Torna la Sagra della Cipolla, organizzata dalla Proloco di Gavirate per la giornata di domenica. La cucina sarà aperta dalle 12 alle 15.00 e proporrà un ricco menù. Sul posto, una selezione di 45 bancarelle artigianali renderà vivo il lungolago mentre nel pomeriggio un duo musicale delizierà le vostre orecchie con musica tradizionale Milanese e dialettale.

CASSANO MAGNANO – Si mangia e si canta in via Primo Maggio: venerdì, sabato e domenica l’appuntamento è con la Sagra della Puglia. Tanti piatti tipici (non mancheranno le orecchiette con le cime di rapa e le bombette) ma anche il mitico karaoke di Ariele Frizzante che questo venerdì omaggerà Raffaella Carrà. Sabato Fattincasa live con cover da Rino Gaetano a Bennato, da Battisti a De Andrè. Domenica si guarda la partita. Posti su prenotazione.

BUSTO ARSIZIO – Festival dello Street Füd Latino, da venerdì 09 a domenica 11 al parco Comerio. Tre giornate all’insegna del buon cibo e del fascino latino. Dal 9 all’11 luglio il parco Comerio di Busto Arsizio si trasformerà in un vero e proprio quartier generale del divertimento.

VEDANO OLONA – È ricco il programma dell’Estate Vedanese. Anche questo fine settimana non mancano gli eventi per bambini e adulti, all’aria aperta tra musica e spettacolo per bambini. Ingresso libero, su prenotazione.

TURATE – Da Accordo Zero Live Music Festival in via Varesina 1 a Turate, c’è musica per tutti i gusti, ma non solo. Karaoke, la finalissima tra Italia e Inghilterra sul maxischermo 6×3, tanta musica dal vivo con tributi ai The Cranberries, Vasco Rossi e David Bowie e la speciale cucina spagnola.

VAL GRANDE – Ai nastri di partenza la prima edizione del ValGrandeBellezzaFest: 4 giorni di festa, 4 compagnie di circo contemporaneo, 3 marching band, 1 residenza artistica, 9 spettacoli e 2 laboratori di circo per bimbi. Si parte da Cicogna e Cossogno, la prima, “capitale” della ValGrande.

MUSICA

VARESE – Prende il via la rassegna Black&Tube ai Giardini Estensi. Sabato, dalle 18 la serata vede in scena i Cara Calma, Caterina Cropelli, The Bastard sons of Dionisio, Kusher e The Flame. Una giornata entusiasmante con alcuni dei migliori talenti della nuova musica italiana. La rassegna continua poi per tutta l’estate con tanti appuntamenti.

LAVENO MOMBELLO – Sabato tappa per il Lago Cromatico che venerdì sera dà appuntamento al Sasso del Ferro. In scena il Trio Eccentrico.

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Alle ore 20,45 parte la quarta edizione del “Maccagno Lake Festival” con un programma davvero accattivante. I protagonisti saranno Fausto Saredi al clarinetto e per la prima volta, Elena Guarnieri all’arpa.

A LOCARNO il concerto di Francesco Pellicini e i Delfini d’acqua dolce in programma sabato, alle 20 e 3o, a Locarno. La serata si intitola “Faccio solo roba tosta”, un titolo che non lascia dubbi su quel che aspetta agli spettatori. Musica e la tipa comicità dell’attore e musicista di Luino non mancheranno.

CINEMA

GAVIRATE – Cinema sotto le stesse nel prato San Michele di Voltorre dove ci sarà la proiezione di “L’amore all’improvviso” per la rassegna Movie On. Un’occasione per gustare una bella commedia in una sera d’estate.

TRADATE – Tappa di Fimstudio 90 con la rassegna Esterno Notte alla biblioteca Frera con il film “Il piccolo Yeti”. Appuntamento per domenica sera.

Immancabili gli appuntamenti per i più piccoli che anche questo settimana permettono di vivere momenti all’aria aperta tra giochi e teatro.

GITA FUORI PORTA

VALLE VIGEZZO – In treno alla scoperta della Valle Vigezzo, inno alla natura anche nella stagione estiva. Dalle zone collinari in cui dominano i boschi di latifoglie e di faggi, alle aree montane e alpine, in cui spiccano i boschi di conifere, il verde domina le vallate regalando dei paesaggi mozzafiato. L’estate è quindi il momento ideale per approfittare dell’offerta estiva “Un tuffo nel verde della Valle Vigezzo” che permette di viaggiare in piena libertà alla scoperta del territorio.