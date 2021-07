Un weekend col sole, la tariffa puntuale Coinger e i vaccini Jansenn nel podcast del 9 luglio

Le principali notizie di venerdì 9 luglio

Dopo gli attimi di paura vissuti da molti automobilisti sulla strada provinciale della Rasa, la Valganna e la Valsorda e i tanti alberi caduti in tutta la provincia la situazione è ritornata alla normalità nella serata di giovedì e il centro geofisico prealpino di Varese prevede per ampie schiarite: sabato dove è previsto clima asciutto e temperature senza variazioni anche se in serata ci saranno temporali in transito sulle Alpi e localmente sulle Prealpi. Il tempo dovrebbe reggere anche per la giornata di domenica, giornata soleggiata e calda con massime oltre 30°C. ci saranno annuvolamenti cumuliformi pomeridiani sui rilievi ma per il resto sarà asciutto.

Dal 12 luglio fino a fine mese, gli over 60 non ancora vaccinati o prenotati sulla piattaforma regionale potranno presentarsi senza appuntamento presso i centri vaccinali del territorio per ricevere il vaccino monodose Janssen. L’iniziativa, promossa da ATS Insubria con la collaborazione delle ASST del territorio per sensibilizzare la platea dei quasi 63mila over 60 che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale, si propone di favorire l’adesione della fascia di cittadini ultra sessantenni, che rappresenta il target più a rischio di incorrere in forme severe in caso di infezione da Covid-19. E’ sufficiente presentarsi negli orari di apertura dei centri a Schiranna, Rancio Valcuvia, Gallarate, Villa Erba e Lariofiere.

Dopo tre anni almeno di discussione i Comuni aderenti a Coinger sono pronti a partire con la raccolta puntuale dei rifiuti: una sperimentazione che inizia nel 2022 e che porterà, dal 2023, al sistema della “tariffa di bacino”, con i bollettini gestiti direttamente da Coinger.

Il sistema coinvolge 22 Comuni dell’ex consorzio:a non aderire, dopo un lungo scontro, saranno solo tre comuni Brunello, Carnago e Gazzada Schianno. La gara d’appalto per il nuovo gestore che organizzerà la raccolta è già pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la previsione è che si possa arrivare all’affidamento del servizio «a novembre». Il gestore fornirà i materiali per la raccolta e partirà «entro i primi mesi del 2022» con la fase di misurazione: per quell’anno i cittadini pagheranno ancora la Tari al Comune, ma nel frattempo si inizia il lavoro di tracciamento della produzione dei rifiuti, che «sarà propedeutico a definire la tariffa».

A Varese il sindaco ha firmato un’ordinanza per regolamentare i festeggiamenti nel giorno della finale degli europei, che prevedono per i pubblici esercizi il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine e il divieto di vendita e somministrazione di superalcolici e alcolici a minori e a persone in evidente stato di ebrezza e alterazione da alcol dalle 19 dell’11 luglio 2021 fino alle 3 del giorno successivo. Intanto, per quanto riguarda i due schermi previsti ai Giardini Estensi e all’ippodromo le prenotazioni ad un giorno dall’apertura, sono ormai chiuse: il comune invita chi non fosse riuscito a trovare posto a non presentarsi all’ingresso dei due spazi perchè non sarà possibile accedervi, poichè saranno rispettate rigidamente le misure anticovid.

Il ricavato della Partita del cuore, in programma a Vedano Olona il prossimo 17 luglio sarà devoluto alla Fondazione Forma onlus dell’Ospedale infantile Regina Margherita di Torino. La Partita è stata organizzata infatti dall’associazione Cuorieroi per sostenere la famiglia di Mattia, ma Samuele, Asya e Angelica, fratello e sorelle di Mattia Zorloni, il bimbo di 5 anni scomparso insieme alla mamma Elisabetta e al papà Vittorio nella tragedia della funivia del Mottarone, hanno deciso di rispondere a questa iniziativa con uguale generosità. devolvendo i soldi all’ospedale dei bambini del capoluogo piemontese. Per chi volesse partecipare all’evento, è necessario prenotare: i posti infatti sono limitati a causa dei protocolli covid.

