Vacanze più facili tra Italia e Svizzera con il green pass europeo

Rimasti inizialmente in attesa di un “via libera” dall’Unione Europea, gli svizzeri potranno ora tornare a viaggiare con più facilità come tutti i possessori di green pass europeo. Una buona notizia per i turisti ma anche per gli operatori del settore, che in molte zone d’Italia, hanno una clientela formata in gran parte da stranieri.

L’Unione europea ha esteso le garanzie della Certificazione verde Covid anche al pass sanitario elvetico.

I possessori di questo documento – che attesta di aver effettuato le vaccinazioni richieste, essere guariti dal Covid o di avere un test anticovid negativo effettuato entro le 48 ore precedenti – possono muoversi liberamente nei confini dell’Unione Europea. La certificazione permetterà inoltre di partecipare a grandi eventi e manifestazioni.

Viaggiare tra Italia e Svizzera diventa più semplice ma attenzione, restano valide le limitazioni e le regole anticontagio previste dai singoli stati per chi non ha i requisiti per ottenere il green pass. Qui come ottenerlo

La Confederazione ha realizzato un portale dove è possibile rivedere tutte le regole per l’ingresso in Svizzera. Lo si può trovare qui

Per gli spostamenti e il rientro in Italia è invece consigliato il sito di Viaggiare Sicuri, dove è possibile connettersi al questionario con tutte le informazioni richieste, ad esempio per il rientro dalla Svizzera se non si è in possesso di certificazione verde.

(Foto di ChiemSeherin from Pixabay )