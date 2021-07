Vaccinazioni, contagi, olimpiadi e un infortunio nel podcast del 30 luglio

Le principali notizie di venerdì 30 luglio

Chiuderà il prossimo 12 settembre la campagna vaccinale lombarda negli hub massivi. Sarà quello l’ultimo giorno per prenotare la prima dose. Entro gli inizi di ottobre, quindi, verrà completato il ciclo con i richiami. Lo hanno annunciato il presidente lombardo Fontana con l’assessore Moratti e il consulente Bertolaso. Ottimi i risultati raggiunti con oltre l’85% degli over60 già coperti. Nel mese di agosto i centri rimarranno aperti per offrire a tutti la possibilità di chiedere l’appuntamento. L’obiettivo è quello di raggiungere il 90% della popolazione..

Varese è la provincia lombarda con la più alta incidenza di nuovi contagi settimanali ogni 100mila abitanti seguita da Mantova e Cremona. Le vecchie regole avrebbero messo le tre province in zona gialla. Oggi però, le percentuali di occupazione dei letti ospedalieri sono ben lontane da quelle stabilite nell’ultimo decreto Covid per il passaggio in giallo: attualmente l’occupazione lombarda è del 2% nelle terapie intensive e del 3% nei reparti.

Infortunio sul lavoro nella mattinata di venerdì 30 luglio a Induno Olona, all’esterno di un supermarket. Un uomo di 44 anni è stato trasportato in ospedale a Varese dopo essersi ferito ad una mano. I medici gli hanno amputato la falange di un dito della mano destra dopo che l’uomo se l’era chiusa nel portellone del furgone.

Si è chiusa l’inchiesta a carico del sindaco di Cassano Magnago Nicola Poliseno. Il primo cittadino si è detto soddisfatto perchè la vicenda giudiziaria non riguarda l’attività di sindaco. L’indagine ruota attorno a una vicenda legata alla sua professione e alla società Sieco. restano da chiarire alcuni punti, tra gare d’appalto e telefoni aziendali aasegnati ad amici e parenti dell’ex amministratore Frascella

Il venerdì olimpico ha visto l’esordio alla rassegna a cinque cerchi di Arianna Castiglioni, impegnata nella staffetta 4×100 mista femminile di nuoto. La bustocca ha fatto alla grande la sua parte trascinando le compagne a nuovo record italiano e alla finale, che però non potrà disputare. Per una precedente decisione del selezionatore tecnico Cesare Butini e un calcolo sui tempi, la Castiglioni dovrà lasciare il posto nell’ultimo atto della gara a squadre a Martina Carraro. Sarà invece regolarmente in vasca in cerca della seconda medaglia olimpica Nicolò Martinenghi, che con la sua staffetta maschile si è qualificato con il primo tempo alla finale che si disputerà domenica 1 agosto alle 4.36 italiane.

